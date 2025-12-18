ETV Bharat / business

Stock Market Opening: लाल निशान पर खुला शेयर बाजार; सेंसेक्स 125 अंक टूटा

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच गिरावट के साथ खुले. लगातार चौथे कारोबारी सत्र में बाजार पर दबाव देखने को मिला. एशियाई बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों और निवेशकों की सतर्कता के कारण शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में रहे. सुबह करीब 9:23 बजे, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 124.77 अंकों या 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,434.8 पर कारोबार कर रहा था. वहीं, एनएसई निफ्टी 22.15 अंक या 0.08 प्रतिशत फिसलकर 25,789.75 पर पहुंच गया. विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी के लिए तत्काल प्रतिरोध स्तर 25,950 से 26,000 के बीच है. यदि बाजार इस स्तर के ऊपर निर्णायक रूप से निकलता है, तो आगे 26,100 की ओर तेजी देखने को मिल सकती है. वहीं, निचले स्तर पर 25,650 और 25,700 को अहम समर्थन माना जा रहा है. भारीभरकम शेयरों में सन फार्मा, टीवीएस मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी, मारुति सुजुकी, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा स्टील और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख रूप से कमजोर रहे. इन शेयरों में करीब 2 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, आईटी और चुनिंदा बैंकिंग शेयरों ने बाजार को कुछ सहारा दिया. इंफोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एसबीआई और आईटीसी हरे निशान में कारोबार करते दिखे.