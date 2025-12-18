Stock Market Opening: लाल निशान पर खुला शेयर बाजार; सेंसेक्स 125 अंक टूटा
कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ खुले. एशियाई बाजारों की कमजोरी और साप्ताहिक एक्सपायरी से उतार-चढ़ाव बढ़ा.
Published : December 18, 2025 at 9:36 AM IST|
Updated : December 18, 2025 at 9:56 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच गिरावट के साथ खुले. लगातार चौथे कारोबारी सत्र में बाजार पर दबाव देखने को मिला. एशियाई बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों और निवेशकों की सतर्कता के कारण शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में रहे.
सुबह करीब 9:23 बजे, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 124.77 अंकों या 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,434.8 पर कारोबार कर रहा था. वहीं, एनएसई निफ्टी 22.15 अंक या 0.08 प्रतिशत फिसलकर 25,789.75 पर पहुंच गया.
विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी के लिए तत्काल प्रतिरोध स्तर 25,950 से 26,000 के बीच है. यदि बाजार इस स्तर के ऊपर निर्णायक रूप से निकलता है, तो आगे 26,100 की ओर तेजी देखने को मिल सकती है. वहीं, निचले स्तर पर 25,650 और 25,700 को अहम समर्थन माना जा रहा है.
भारीभरकम शेयरों में सन फार्मा, टीवीएस मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी, मारुति सुजुकी, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा स्टील और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख रूप से कमजोर रहे. इन शेयरों में करीब 2 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई.
हालांकि, आईटी और चुनिंदा बैंकिंग शेयरों ने बाजार को कुछ सहारा दिया. इंफोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एसबीआई और आईटीसी हरे निशान में कारोबार करते दिखे.
सेक्टोरल आधार पर ऑटो, फार्मा और रियल्टी शेयरों में दबाव रहा. निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में करीब 1 प्रतिशत तक की गिरावट आई. इसके विपरीत, निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 0.9 प्रतिशत चढ़ा, जबकि पीएसयू बैंक इंडेक्स में करीब 0.25 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई.
बाजार के व्यापक सूचकांकों में भी हल्की बिकवाली देखने को मिली. निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.10 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स करीब 0.2 प्रतिशत नीचे रहा.
वैश्विक स्तर पर निवेशकों की नजर आज होने वाली प्रमुख आर्थिक घटनाओं पर बनी हुई है. बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के ब्याज दर फैसलों के अलावा अमेरिका से महंगाई और बेरोजगारी से जुड़े आंकड़ों का इंतजार किया जा रहा है. वहीं, बैंक ऑफ जापान की दो दिवसीय मौद्रिक नीति बैठक शुरू हो चुकी है और शुक्रवार को ब्याज दरों में 0.75 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है.
कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी देखी गई. ब्रेंट क्रूड 1.29 प्रतिशत बढ़कर 59.68 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड 1.64 प्रतिशत चढ़कर 56.86 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखा, जो बाजार के लिए एक और अहम कारक बना हुआ है.
