Stock Market Opening: गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 280 अंक फिसला

मुंबई: कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच सोमवार को भारतीय शेयर बाजारों की शुरुआत नकारात्मक रुख के साथ हुई. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सुस्ती और निवेशकों की सतर्कता का असर घरेलू बाजारों पर साफ दिखाई दिया. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट दर्ज की गई.

बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में करीब 280 अंक फिसलकर 84,989 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया, जो लगभग 0.33 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है. वहीं, एनएसई निफ्टी भी 81 अंक या 0.31 प्रतिशत टूटकर 25,966 के आसपास ट्रेड करता दिखा. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, मौजूदा माहौल में निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं.

तकनीकी दृष्टिकोण पर बात करते हुए विशेषज्ञों ने बताया कि निफ्टी के लिए 25,850 से 25,900 के स्तर पर मजबूत समर्थन देखा जा रहा है. वहीं, ऊपरी स्तर पर 26,150 से 26,200 के बीच कड़ा प्रतिरोध बना हुआ है. बाजार जानकारों का कहना है कि 26,200 के ऊपर निर्णायक बंद होने पर ही तेजी की नई शुरुआत संभव है, जिससे निफ्टी 26,500 की ओर बढ़ सकता है. फिलहाल बाजार सीमित दायरे में नकारात्मक रुझान के साथ बना रह सकता है.

शुरुआती सत्र में अधिकांश दिग्गज शेयरों पर दबाव देखने को मिला. सेंसेक्स के प्रमुख नुकसान उठाने वाले शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, ट्रेंट, भारती एयरटेल, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व, पावर ग्रिड, सन फार्मा, कोटक महिंद्रा बैंक, इंफोसिस, टीसीएस, टाइटन, मारुति सुजुकी और बजाज फाइनेंस शामिल रहे, जिनमें 1.4 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई.