ETV Bharat / business

Stock Market Opening: गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 280 अंक फिसला

कमजोर वैश्विक संकेतों से शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला. सेंसेक्स 280 अंक लुढ़का, निफ्टी 25,966 पर, निवेशकों में सतर्कता बनी रही.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 15, 2025 at 9:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच सोमवार को भारतीय शेयर बाजारों की शुरुआत नकारात्मक रुख के साथ हुई. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सुस्ती और निवेशकों की सतर्कता का असर घरेलू बाजारों पर साफ दिखाई दिया. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट दर्ज की गई.

बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में करीब 280 अंक फिसलकर 84,989 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया, जो लगभग 0.33 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है. वहीं, एनएसई निफ्टी भी 81 अंक या 0.31 प्रतिशत टूटकर 25,966 के आसपास ट्रेड करता दिखा. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, मौजूदा माहौल में निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं.

तकनीकी दृष्टिकोण पर बात करते हुए विशेषज्ञों ने बताया कि निफ्टी के लिए 25,850 से 25,900 के स्तर पर मजबूत समर्थन देखा जा रहा है. वहीं, ऊपरी स्तर पर 26,150 से 26,200 के बीच कड़ा प्रतिरोध बना हुआ है. बाजार जानकारों का कहना है कि 26,200 के ऊपर निर्णायक बंद होने पर ही तेजी की नई शुरुआत संभव है, जिससे निफ्टी 26,500 की ओर बढ़ सकता है. फिलहाल बाजार सीमित दायरे में नकारात्मक रुझान के साथ बना रह सकता है.

शुरुआती सत्र में अधिकांश दिग्गज शेयरों पर दबाव देखने को मिला. सेंसेक्स के प्रमुख नुकसान उठाने वाले शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, ट्रेंट, भारती एयरटेल, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व, पावर ग्रिड, सन फार्मा, कोटक महिंद्रा बैंक, इंफोसिस, टीसीएस, टाइटन, मारुति सुजुकी और बजाज फाइनेंस शामिल रहे, जिनमें 1.4 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई.

हालांकि, कुछ ही शेयर ऐसे रहे जो हरे निशान में टिके रहे. एशियन पेंट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) और अल्ट्राटेक सीमेंट सेंसेक्स के इकलौते बढ़त वाले शेयर रहे.

व्यापक बाजार की बात करें तो वहां भी कमजोरी का माहौल रहा. निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.40 प्रतिशत गिरा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.

सेक्टोरल स्तर पर रियल्टी शेयरों पर सबसे ज्यादा बिकवाली का दबाव रहा. निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 0.8 प्रतिशत लुढ़क गया. इसके अलावा ऑटो और फार्मा सेक्टर में भी कमजोरी देखने को मिली, जहां निफ्टी ऑटो और निफ्टी फार्मा इंडेक्स लगभग 0.6 प्रतिशत नीचे रहे.

यह भी पढ़ें- 7000% रिटर्न वाले 5 Multibagger Stocks, एक साल में निवेशकों की संपत्ति दोगुनी न

TAGGED:

STOCK MARKET
INDIAN STOCK MARKETS OPEN
US DOLLAR INDIAN RUPEE
STOCK MARKET OPENING BELL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.