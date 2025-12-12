Stock Market Opening: हरे निशान पर खुला भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 391 अंक चढ़ा
भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को बढ़त के साथ खुला, सेंसेक्स 391 अंक चढ़ा, निफ्टी 26000 के ऊपर
Published : December 12, 2025 at 9:46 AM IST|
Updated : December 12, 2025 at 10:11 AM IST
नई दिल्ली: वैश्विक बाजारों में मजबूती और भारत–अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बढ़ती उम्मीदों के बीच भारतीय शेयर बाजारों ने शुक्रवार को मजबूत बढ़त के साथ शुरुआत की. निवेशकों की धारणा उस समय और बेहतर हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने और व्यापार समझौते पर चल रही वार्ताओं को तेज करने पर चर्चा की.
बाजार खुलते ही सेंसेक्स 391 अंकों या 0.46 प्रतिशत की बढ़त के साथ 85,209 पर पहुंच गया. इसी तरह निफ्टी भी 112 अंक या 0.43 प्रतिशत चढ़कर 26,010 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. विशेषज्ञों के अनुसार मौजूदा तेजी को देखते हुए बाजार में सकारात्मक रुझान बना हुआ है.
तकनीकी विश्लेषकों ने बताया कि निफ्टी के लिए फिलहाल 25,750–25,800 का दायरा तत्काल समर्थन का स्तर है, जबकि मजबूत समर्थन 25,500 के आसपास है. दूसरी ओर, ऊपर की दिशा में 26,000–26,050 का स्तर महत्वपूर्ण अवरोध माना जा रहा है. यदि निफ्टी 26,050 से ऊपर टिकने में सफल होता है, तो सूचकांक में और तेजी आ सकती है, जिससे यह 26,300 की ओर बढ़ सकता है.
बाजार की बढ़त में कई प्रमुख शेयरों का योगदान रहा. एलएंडटी, हिंदालको, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, अडानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, बीईएल, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी और पावर ग्रिड जैसे दिग्गज शेयरों में मजबूती देखने को मिली. इन कंपनियों के शेयरों में खरीदारी ने बाजार को अतिरिक्त सहारा दिया.
हालांकि, कुछ कंपनियों में मुनाफावसूली हावी रही, जिसके चलते विप्रो, सन फार्मा, एचडीएफसी लाइफ, एचयूएल, आयशर मोटर्स, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.
ब्रॉडर मार्केट भी मजबूत रहा. निफ्टी मिडकैप 0.42 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 0.54 प्रतिशत बढ़ा. सेक्टरवार रुझानों में निफ्टी मेटल इंडेक्स सबसे बेहतर प्रदर्शनकर्ता रहा, जिसमें 1.44 प्रतिशत की तेज उछाल देखने को मिली. इसके अलावा निफ्टी रियल्टी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में भी बढ़त दर्ज की गई. दूसरी ओर, निफ्टी एफएमसीजी ही एकमात्र सेक्टर रहा जिसमें हल्की गिरावट आई.
विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक संकेतों के साथ-साथ भारत–अमेरिका व्यापार बातचीत से जुड़े सकारात्मक माहौल ने निवेशकों का विश्वास मजबूत किया है. दिसंबर में जहां एफआईआई ने 14,845 करोड़ रुपये की बिकवाली की है, वहीं डीआईआई ने 36,097 करोड़ रुपये की भारी खरीदारी कर बाजार को सहारा दिया है.
