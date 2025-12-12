ETV Bharat / business

Stock Market Opening: हरे निशान पर खुला भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 391 अंक चढ़ा

नई दिल्ली: वैश्विक बाजारों में मजबूती और भारत–अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बढ़ती उम्मीदों के बीच भारतीय शेयर बाजारों ने शुक्रवार को मजबूत बढ़त के साथ शुरुआत की. निवेशकों की धारणा उस समय और बेहतर हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने और व्यापार समझौते पर चल रही वार्ताओं को तेज करने पर चर्चा की.

बाजार खुलते ही सेंसेक्स 391 अंकों या 0.46 प्रतिशत की बढ़त के साथ 85,209 पर पहुंच गया. इसी तरह निफ्टी भी 112 अंक या 0.43 प्रतिशत चढ़कर 26,010 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. विशेषज्ञों के अनुसार मौजूदा तेजी को देखते हुए बाजार में सकारात्मक रुझान बना हुआ है.

तकनीकी विश्लेषकों ने बताया कि निफ्टी के लिए फिलहाल 25,750–25,800 का दायरा तत्काल समर्थन का स्तर है, जबकि मजबूत समर्थन 25,500 के आसपास है. दूसरी ओर, ऊपर की दिशा में 26,000–26,050 का स्तर महत्वपूर्ण अवरोध माना जा रहा है. यदि निफ्टी 26,050 से ऊपर टिकने में सफल होता है, तो सूचकांक में और तेजी आ सकती है, जिससे यह 26,300 की ओर बढ़ सकता है.

बाजार की बढ़त में कई प्रमुख शेयरों का योगदान रहा. एलएंडटी, हिंदालको, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, अडानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, बीईएल, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी और पावर ग्रिड जैसे दिग्‍गज शेयरों में मजबूती देखने को मिली. इन कंपनियों के शेयरों में खरीदारी ने बाजार को अतिरिक्त सहारा दिया.