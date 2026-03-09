ETV Bharat / business

ईरान-इजरायल युद्ध के बीच शेयर बाजार क्रैश, सेंसेक्स 1,097 अंक टूटा, निफ्टी 24,450 के नीचे फिसला

मुंबई: 9 मार्च, 2026 को शेयर बाजार में भारी बिकवाली और अफरा-तफरी का माहौल रहा. मध्य पूर्व में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध की आशंका ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया है, जिसका सीधा असर भारतीय बाजारों पर पड़ा. आज सेंसेक्स 1,097 अंक (1.37%) की भारी गिरावट के साथ 78,918 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 315 अंक लुढ़ककर 24,450 के स्तर पर आ गया. सुबह GIFT निफ्टी ने 800 अंकों की गिरावट के साथ ही खराब शुरुआत के संकेत दे दिए थे.

गिरावट के मुख्य कारण

कच्चे तेल में उछाल: ईरान युद्ध के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतें 30% बढ़कर $117 प्रति बैरल के पार निकल गईं, जिससे भारत जैसे तेल आयातक देशों की चिंता बढ़ गई है.

ग्लोबल क्रैश: जापान का निक्केई 6.5% और कोरिया का कोस्पी 7% तक गिर गया, जिसने भारतीय निवेशकों का मनोबल तोड़ा.