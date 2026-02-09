ETV Bharat / business

सोमवार को शेयर बाजार की शानदार शुरुआत, सेंसेक्स 370 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,800 के पार

मुंबई: भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर तस्वीर साफ होने के बाद सोमवार को भारतीय शेयर बाजार ने मजबूती के साथ शुरुआत की. घरेलू आर्थिक संकेतकों में सुधार, वैश्विक तनाव में कमी और निवेशकों के बढ़ते भरोसे ने बाजार की धारणा को सकारात्मक बनाया.

सेंसेक्स और निफ्टी में मजबूत शुरुआत

हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सुबह बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेजी देखने को मिली. सुबह करीब 9:25 बजे सेंसेक्स 370 अंकों की बढ़त के साथ 83,950 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 117 अंक चढ़कर 25,811 के आसपास पहुंच गया. बाजार में आई यह तेजी निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाती है.

मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी खरीदारी

सिर्फ बड़े शेयर ही नहीं, बल्कि मिडकैप और स्मॉलकैप सेगमेंट में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स करीब 0.66 प्रतिशत चढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 0.85 प्रतिशत की मजबूती दर्ज की गई. इससे साफ है कि बाजार में व्यापक स्तर पर सकारात्मक माहौल बना हुआ है.

PSU बैंक और मेटल सेक्टर चमके

सेक्टर के हिसाब से देखें तो सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में कारोबार करते नजर आए. सबसे ज्यादा तेजी सरकारी बैंकों के शेयरों में रही. PSU बैंक इंडेक्स करीब 2.45 प्रतिशत चढ़ा. इसके अलावा मेटल सेक्टर में भी 1.56 प्रतिशत की मजबूती दर्ज की गई, जो मांग में सुधार और वैश्विक संकेतों का असर माना जा रहा है.

निफ्टी के अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर

बाजार जानकारों के मुताबिक, निफ्टी के लिए 25,550 से 25,600 का स्तर तत्काल सपोर्ट माना जा रहा है. वहीं ऊपर की ओर 25,850 से 25,900 का स्तर अहम रेजिस्टेंस हो सकता है. निवेशक इन स्तरों पर बाजार की चाल पर नजर बनाए हुए हैं.