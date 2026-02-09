ETV Bharat / business

सोमवार को शेयर बाजार की शानदार शुरुआत, सेंसेक्स 370 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,800 के पार

India-US ट्रेड डील पर स्पष्टता, बेहतर वैश्विक संकेत और मजबूत घरेलू आधार के चलते सेंसेक्स-निफ्टी तेजी के साथ हरे निशान में खुले.

सोमवार को शेयर बाजार की शानदार शुरुआत
सोमवार को शेयर बाजार की शानदार शुरुआत (ians)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 9, 2026 at 10:06 AM IST

मुंबई: भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर तस्वीर साफ होने के बाद सोमवार को भारतीय शेयर बाजार ने मजबूती के साथ शुरुआत की. घरेलू आर्थिक संकेतकों में सुधार, वैश्विक तनाव में कमी और निवेशकों के बढ़ते भरोसे ने बाजार की धारणा को सकारात्मक बनाया.

सेंसेक्स और निफ्टी में मजबूत शुरुआत
हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सुबह बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेजी देखने को मिली. सुबह करीब 9:25 बजे सेंसेक्स 370 अंकों की बढ़त के साथ 83,950 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 117 अंक चढ़कर 25,811 के आसपास पहुंच गया. बाजार में आई यह तेजी निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाती है.

मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी खरीदारी
सिर्फ बड़े शेयर ही नहीं, बल्कि मिडकैप और स्मॉलकैप सेगमेंट में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स करीब 0.66 प्रतिशत चढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 0.85 प्रतिशत की मजबूती दर्ज की गई. इससे साफ है कि बाजार में व्यापक स्तर पर सकारात्मक माहौल बना हुआ है.

PSU बैंक और मेटल सेक्टर चमके
सेक्टर के हिसाब से देखें तो सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में कारोबार करते नजर आए. सबसे ज्यादा तेजी सरकारी बैंकों के शेयरों में रही. PSU बैंक इंडेक्स करीब 2.45 प्रतिशत चढ़ा. इसके अलावा मेटल सेक्टर में भी 1.56 प्रतिशत की मजबूती दर्ज की गई, जो मांग में सुधार और वैश्विक संकेतों का असर माना जा रहा है.

निफ्टी के अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर
बाजार जानकारों के मुताबिक, निफ्टी के लिए 25,550 से 25,600 का स्तर तत्काल सपोर्ट माना जा रहा है. वहीं ऊपर की ओर 25,850 से 25,900 का स्तर अहम रेजिस्टेंस हो सकता है. निवेशक इन स्तरों पर बाजार की चाल पर नजर बनाए हुए हैं.

India-US ट्रेड डील से निवेशकों को राहत
विशेषज्ञों का कहना है कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील के ढांचे से एक बड़ी अनिश्चितता खत्म हुई है. इससे निर्यात को लेकर स्पष्टता आई है और विदेशी निवेशकों की रुचि दोबारा बढ़ने लगी है. इसके साथ ही रिजर्व बैंक का रेपो रेट पर यथास्थिति बनाए रखना और न्यूट्रल रुख भी बाजार को सहारा दे रहा है.

वैश्विक बाजारों से भी मिले सकारात्मक संकेत
एशियाई बाजारों में भी मजबूती देखने को मिली. जापान, चीन, हांगकांग और दक्षिण कोरिया के बाजारों में अच्छी तेजी रही. अमेरिकी बाजार भी पिछले कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुए थे, जिसका असर घरेलू बाजार पर पड़ा.

कुल मिलाकर बाजार का रुख सकारात्मक
विदेशी संस्थागत निवेशकों की हालिया खरीदारी, रुपये में स्थिरता और बजट से जुड़े पूंजीगत खर्च पर फोकस ने बाजार को मजबूती दी है. फिलहाल निवेशकों की नजर विदेशी निवेश के रुख और निर्यात से जुड़े सेक्टरों की रिकवरी पर बनी हुई है.

