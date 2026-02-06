ETV Bharat / business

शेयर बाजार में गिरावट: सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में खुले, निवेशकों में बढ़ी बेचैनी

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज कमजोरी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई. वैश्विक बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के दबाव में सेंसेक्स 225.15 अंक टूटकर 83,088.78 के स्तर पर खुला. वहीं, निफ्टी भी 89.25 अंकों की गिरावट के साथ 25,553.55 पर पहुंच गया. हालांकि, मुद्रा बाजार से राहत की खबर आई, जहाँ रुपया 9 पैसे की मजबूती के साथ 90.25 प्रति डॉलर पर कारोबार कर रहा है. शुरुआती घंटों में बैंकिंग और आईटी शेयरों में मुनाफावसूली देखी जा रही है, जिससे बाजार पर दबाव बना हुआ है.

बाजार में इस गिरावट का मुख्य कारण अमेरिकी बाजारों से मिले कमजोर संकेत और IT शेयरों में भारी बिकवाली है. दिग्गज शेयरों जैसे TCS, Infosys, Tech Mahindra, Max Health और BEL में बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है. निवेशक अब नजर बनाए हुए हैं कि क्या निफ्टी 25,500 के निचले स्तर को संभाल पाएगा.