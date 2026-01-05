ETV Bharat / business

Stock Market Opening: IT शेयरों में गिरावट से सेंसेक्स-निफ्टी लाल निशान में खुले

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को कमजोर शुरुआत की. आईटी शेयरों में बिकवाली के दबाव के चलते बाजार लाल निशान में खुला. आईटी कंपनियों का कहना है कि वैश्विक ग्राहकों के गैर-जरूरी खर्च अब भी दबाव में हैं, जिसके कारण वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में मांग का माहौल अनिश्चित बना हुआ है. इसी वजह से निवेशकों का रुझान सतर्क नजर आया.

तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 100 से ज्यादा अंक टूटकर 85,640 के स्तर पर खुला. शुरुआती कारोबार में बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला. सुबह 9:24 बजे सेंसेक्स 113.57 अंक या 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,648.44 पर ट्रेड कर रहा था. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 26,333 के आसपास लगभग सपाट खुला. सुबह 9:25 बजे निफ्टी 32.50 अंक या 0.12 प्रतिशत गिरकर 26,296 पर कारोबार कर रहा था.

आईटी शेयरों में दबाव

बाजार की कमजोरी का मुख्य कारण आईटी सेक्टर में आई गिरावट रही. आईटी कंपनियों ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका और यूरोप जैसे प्रमुख बाजारों में खर्च को लेकर अब भी सतर्कता बनी हुई है. इससे आने वाली तिमाहियों में आय वृद्धि पर असर पड़ सकता है. निवेशक फिलहाल बड़े दांव लगाने से बचते दिखे.

वैश्विक बाजारों का हाल

वैश्विक स्तर पर एशियाई शेयर बाजारों में सोमवार को मजबूती देखने को मिली, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव रहा. निवेशक वेनेजुएला में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के संभावित असर और आने वाले अहम आर्थिक आंकड़ों पर नजर बनाए हुए हैं.