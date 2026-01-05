Stock Market Opening: IT शेयरों में गिरावट से सेंसेक्स-निफ्टी लाल निशान में खुले
तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 100 से ज्यादा अंक टूटकर 85,640 के स्तर पर खुला, वहीं निफ्टी-50 26,333 के आसपास लगभग सपाट खुला.
Published : January 5, 2026 at 10:11 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को कमजोर शुरुआत की. आईटी शेयरों में बिकवाली के दबाव के चलते बाजार लाल निशान में खुला. आईटी कंपनियों का कहना है कि वैश्विक ग्राहकों के गैर-जरूरी खर्च अब भी दबाव में हैं, जिसके कारण वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में मांग का माहौल अनिश्चित बना हुआ है. इसी वजह से निवेशकों का रुझान सतर्क नजर आया.
तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 100 से ज्यादा अंक टूटकर 85,640 के स्तर पर खुला. शुरुआती कारोबार में बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला. सुबह 9:24 बजे सेंसेक्स 113.57 अंक या 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,648.44 पर ट्रेड कर रहा था. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 26,333 के आसपास लगभग सपाट खुला. सुबह 9:25 बजे निफ्टी 32.50 अंक या 0.12 प्रतिशत गिरकर 26,296 पर कारोबार कर रहा था.
आईटी शेयरों में दबाव
बाजार की कमजोरी का मुख्य कारण आईटी सेक्टर में आई गिरावट रही. आईटी कंपनियों ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका और यूरोप जैसे प्रमुख बाजारों में खर्च को लेकर अब भी सतर्कता बनी हुई है. इससे आने वाली तिमाहियों में आय वृद्धि पर असर पड़ सकता है. निवेशक फिलहाल बड़े दांव लगाने से बचते दिखे.
वैश्विक बाजारों का हाल
वैश्विक स्तर पर एशियाई शेयर बाजारों में सोमवार को मजबूती देखने को मिली, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव रहा. निवेशक वेनेजुएला में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के संभावित असर और आने वाले अहम आर्थिक आंकड़ों पर नजर बनाए हुए हैं.
जापान को छोड़कर एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के शेयरों का एमएससीआई इंडेक्स 1.2 प्रतिशत चढ़ा. एसएंडपी 500 ई-मिनी फ्यूचर्स में भी 0.1 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई. जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 2.8 प्रतिशत उछलकर करीब दो महीने पहले बने रिकॉर्ड स्तर के पास पहुंच गया. दक्षिण कोरिया का कोस्पी और ताइवान का बाजार 2 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे. हालांकि, चीन के बाजार सुस्त रहे और हैंग सेंग इंडेक्स में मामूली 0.1 प्रतिशत की ही बढ़त दर्ज हुई.
आईपीओ अपडेट
आईपीओ बाजार में भी हलचल बनी हुई है. एसएमई सेगमेंट में मॉडर्न डायग्नॉस्टिक्स आईपीओ का एलॉटमेंट आज फाइनल हो सकता है. वहीं, मेनबोर्ड सेगमेंट में कोल इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) साल 2026 का पहला आईपीओ लेकर आ रही है. यह आईपीओ 9 जनवरी को खुलेगा और 13 जनवरी को बंद होगा, जबकि एंकर निवेशकों के लिए बोली 8 जनवरी को लगाई जाएगी.
