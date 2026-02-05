ETV Bharat / business

Market Update: वैश्विक बिकवाली से घरेलू बाजार पस्त, सेंसेक्स 250 अंक टूटा, निफ्टी 25,700 के नीचे फिसला

कमजोर ग्लोबल संकेतों और मेटल शेयरों में बिकवाली से बाजार लाल निशान में खुला। सेंसेक्स 254 अंक टूटा, ऑयल सेक्टर में मामूली बढ़त.

सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 5, 2026 at 9:44 AM IST

Updated : February 5, 2026 at 9:59 AM IST

मुंबई: वैश्विक बाजारों से मिले खराब संकेतों और मेटल शेयरों में आई भारी कमजोरी के कारण गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार मध्यम गिरावट के साथ खुले. शुरुआती कारोबार में ही बिकवाली का दबाव हावी रहा, जिससे बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान में ट्रेड करते नजर आए.

बाजार का मौजूदा हाल
सुबह 9:23 बजे तक, BSE सेंसेक्स 254 अंक (0.30%) की गिरावट के साथ 83,563 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, NSE निफ्टी 85 अंक (0.33%) फिसलकर 25,690 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. ब्रॉड-कैप इंडेक्स में भी सुस्ती रही; निफ्टी मिडकैप 100 में 0.04% और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.31% की गिरावट दर्ज की गई.

सेक्टोरल अपडेट: मेटल और रियलिटी में गिरावट
आज के सत्र में सबसे ज्यादा मार मेटल सेक्टर पर पड़ी है, जो 1.71% तक टूट गया. इसके अलावा रियलिटी इंडेक्स में भी 0.82% की गिरावट देखी गई. हालांकि, वैश्विक टेक बिकवाली के बावजूद भारतीय IT स्टॉक्स पर फिलहाल बड़ा असर नहीं दिखा है. दूसरी ओर, ऑयल एंड गैस सेक्टर 1.02% की बढ़त के साथ आज का टॉप गेनर बना हुआ है.

निफ्टी के लिए अहम स्तर
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 25,600-25,650 के क्षेत्र में है. यदि बाजार संभलता है, तो 25,900–25,950 का स्तर एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा. निवेशकों को मौजूदा उतार-चढ़ाव को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है. NSE India पर आप लाइव लेवल्स ट्रैक कर सकते हैं.

ग्लोबल मार्केट का दबाव
वॉल स्ट्रीट पर टेक्नोलॉजी शेयरों में मंदी का असर आज एशियाई बाजारों पर साफ दिख रहा है.

  • कोस्पी (South Korea): 2.84% की भारी गिरावट.
  • निक्केई (Japan): 0.73% नीचे.
  • हांगकांग (Hang Seng): 1.07% की गिरावट.
  • चीन: शंघाई और शेन्ज़ेन इंडेक्स भी करीब 1% टूटे.

FII और DII डेटा
NSDL के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने जनवरी में अधिकांश क्षेत्रों में बिकवाली की, लेकिन मेटल और कैपिटल गुड्स में खरीदारी की ओर रुख किया. बुधवार (4 फरवरी) को FIIs ने ₹30 करोड़ की मामूली खरीदारी की, जबकि घरेलू निवेशकों (DIIs) ने ₹250 करोड़ के शेयर खरीदे.

निवेशकों के लिए रणनीति
बाजार में बढ़ती अस्थिरता और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच विश्लेषकों का सुझाव है कि निवेशक केवल फंडामेंटली मजबूत शेयरों पर ध्यान केंद्रित करें. सुधार के समय चुनिंदा शेयरों में निवेश करना एक अनुशासित रणनीति हो सकती है.

