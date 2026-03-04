बाजार में कोहराम: युद्ध की आहट से सेंसेक्स 1,000 अंक टूटा, निफ्टी 25,000 के नीचे फिसला
मिडिल-ईस्ट संकट और कच्चे तेल में उछाल से बाजार क्रैश; सेंसेक्स 1048 अंक गिरा, रुपया 92.03 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर, जबकि डिफेंस शेयर उछले.
Published : March 4, 2026 at 9:23 AM IST
मुंबई: मिडिल-ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध के बाद गहराते संकट के बीच आज, 4 मार्च 2026 को भारतीय शेयर बाजार में 'ब्लैक वेडनेसडे' जैसा माहौल देखने को मिला. होली की छुट्टी के बाद जब बाजार खुला, तो निवेशकों ने भारी बिकवाली की, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी ताश के पत्तों की तरह ढह गए.
बाजार का हाल: भारी गिरावट
आज के कारोबारी सत्र में BSE सेंसेक्स 1,048 अंक टूटकर 80,238 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 50 में भी 312 अंकों की बड़ी गिरावट दर्ज की गई और यह 24,865 के स्तर पर सिमट गया. सुबह बाजार खुलते ही 'गिफ्ट निफ्टी' ने करीब 500 अंकों की गिरावट के संकेत दे दिए थे, जिससे निवेशकों में हड़कंप मच गया.
बाजार गिरने के 3 मुख्य कारण
युद्ध का साया: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष ने वैश्विक बाजारों को डरा दिया है. खाड़ी देशों में तनाव के कारण सप्लाई चेन बाधित होने की आशंका है.
कच्चे तेल में उबाल: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है. भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता है, इसलिए तेल महंगा होने का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति (Inflation) पर पड़ता है.
रुपये की ऐतिहासिक गिरावट: डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 92.03 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिससे विदेशी निवेशकों (FIIs) ने बाजार से पैसा निकालना शुरू कर दिया है.
सेक्टोरल अपडेट: कौन गिरा, कौन संभला?
बाजार में मची इस अफरा-तफरी के बीच बैंकिंग, ऑटो और रियल्टी सेक्टर में 3% तक की गिरावट देखी गई. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण इंडिगो (IndiGo) जैसे एयरलाइन शेयरों में 8% तक की भारी गिरावट आई.
हालांकि, इस माहौल में भी डिफेंस (रक्षा) क्षेत्र के शेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया. BEL और पारस डिफेंस जैसे शेयरों में 10-12% की तेजी देखी गई, क्योंकि युद्ध की स्थिति में रक्षा उपकरणों की मांग बढ़ने की उम्मीद है. इसके साथ ही, निवेशकों ने जोखिम कम करने के लिए सोने और चांदी (Safe Haven Assets) में निवेश बढ़ाया है.
विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक भू-राजनीतिक हालात स्थिर नहीं होते, बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा.
यह भी पढ़ें- बिल गेट्स नहीं होंगे 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट' का हिस्सा, गेट्स फाउंडेशन ने आखिरी वक्त पर लिया फैसला