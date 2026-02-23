ETV Bharat / business

शेयर बाजार की जोरदार शुरुआत, US कोर्ट के फैसले से बाजार गदगद, सेंसेक्स 83,375 पर खुला

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए हफ्ते की शुरुआत शानदार रही. सोमवार सुबह सेंसेक्स और निफ्टी ने जोरदार बढ़त के साथ शुरुआत की, जिससे निवेशकों के चेहरे खिल उठे. बाज़ार की इस रौनक के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका से आई एक बड़ी खबर है, जिसने ग्लोबल मार्केट का मूड बदल दिया है.

सेंसेक्स 83,300 के पार, निफ्टी में भी बड़ी तेजी

सुबह 9:25 बजे के करीब, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 563 अंक उछलकर 83,375 के स्तर पर पहुंच गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 170 अंकों की तेजी के साथ 25,741 पर ट्रेड करता दिखा. बाजार के जानकारों का कहना है कि निफ्टी ने 25,700 के कड़े रेजिस्टेंस लेवल को पार कर लिया है, जो एक सकारात्मक संकेत है.

US सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला, जिससे बाजार झूम उठा

बाजार में इस तेजी का मुख्य ट्रिगर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है. कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 'यूनिवर्सल टैरिफ' के फैसले को रद्द कर दिया है. ट्रंप ने कई देशों से आने वाले सामानों पर भारी टैक्स लगाने की घोषणा की थी, जिससे भारतीय कंपनियों (खासकर ऑटो और मेटल सेक्टर) पर बुरा असर पड़ने की आशंका थी. अब कोर्ट के इस हस्तक्षेप से ट्रेड वॉर का खतरा कम हो गया है, जिसका सीधा फायदा भारतीय बाजार को मिल रहा है.

बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में धूम, IT में सुस्ती

आज के कारोबार में PSU बैंक इंडेक्स सबसे ज्यादा 1.13% की तेजी के साथ टॉप गेनर रहा. इसके अलावा मेटल और ऑटो सेक्टर में भी अच्छी खरीदारी देखी जा रही है. हालांकि, IT सेक्टर और केमिकल सेक्टर में मामूली गिरावट दर्ज की गई.