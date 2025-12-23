ETV Bharat / business

मंगलवार को शेयर बाजार में मंगल ही मंगल, सेंसेक्स 122 अंक चढ़ा, निफ्टी 26200 के ऊपर

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार को लगभग सपाट शुरुआत की. शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 9:18 तक .49 80.99 अंक या 0.09 प्रतिशत गिरकर 85,486.49 अंक पर आ गया. वहीं 50 शेयरों वाला निफ्टी 16.15 अंक या 0.06 प्रतिशत गिरकर 26,156.25 अंक पर आ गया.