ETV Bharat / business

मंगलवार को शेयर बाजार में मंगल ही मंगल, सेंसेक्स 122 अंक चढ़ा, निफ्टी 26200 के ऊपर

हरे निशान पर खुले सेंसेक्स-निफ्टी; सेंसेक्स 122 अंक चढ़ा, निफ्टी 26200 के ऊपर

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 9:27 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार को लगभग सपाट शुरुआत की. शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 9:18 तक .49 80.99 अंक या 0.09 प्रतिशत गिरकर 85,486.49 अंक पर आ गया. वहीं 50 शेयरों वाला निफ्टी 16.15 अंक या 0.06 प्रतिशत गिरकर 26,156.25 अंक पर आ गया.

यह खबर अपडेट की जा रही है

TAGGED:

INDIAN STOCK MARKETS
STOCK MARKETS OPEN
US DOLLAR INDIAN RUPEE
STOCK MARKET OPENING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.