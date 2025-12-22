तेजी के साथ खुला शेयर बाजार, US डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत
हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार मजबूती के साथ खुला, सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी दिखी, जबकि रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ.
सांकेतिक फोटो (getty image)
Published : December 22, 2025 at 9:41 AM IST
मुंबई: भारतीय बाजार सोमवार को बढ़त के साथ खुला. शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 9:19 तक 383.49 अंक या 0.45 प्रतिशत बढ़कर 85,321.85 अंक पर आ गया. वहीं 50 शेयरों वाला निफ्टी 142.35 अंक या 0.55 प्रतिशत बढ़कर 26,108.75 अंक पर आ गया. शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 22 पैसे बढ़कर 89.45 पर पहुंच गया.
यह खबर अपडेट की जा रही है