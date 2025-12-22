ETV Bharat / business

तेजी के साथ खुला शेयर बाजार, US डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत

मुंबई: भारतीय बाजार सोमवार को बढ़त के साथ खुला. शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 9:19 तक 383.49 अंक या 0.45 प्रतिशत बढ़कर 85,321.85 अंक पर आ गया. वहीं 50 शेयरों वाला निफ्टी 142.35 अंक या 0.55 प्रतिशत बढ़कर 26,108.75 अंक पर आ गया. शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 22 पैसे बढ़कर 89.45 पर पहुंच गया.