ETV Bharat / business

तेजी के साथ खुला शेयर बाजार, US डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत

हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार मजबूती के साथ खुला, सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी दिखी, जबकि रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 22, 2025 at 9:41 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: भारतीय बाजार सोमवार को बढ़त के साथ खुला. शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 9:19 तक 383.49 अंक या 0.45 प्रतिशत बढ़कर 85,321.85 अंक पर आ गया. वहीं 50 शेयरों वाला निफ्टी 142.35 अंक या 0.55 प्रतिशत बढ़कर 26,108.75 अंक पर आ गया. शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 22 पैसे बढ़कर 89.45 पर पहुंच गया.

यह खबर अपडेट की जा रही है

TAGGED:

STOCK MARKET OPENING BELL
STOCK MARKET
INDIAN STOCK MARKETS OPEN
US DOLLAR INDIAN RUPEE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.