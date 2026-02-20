मार्केट क्रैश: शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर खुले
वैश्विक तनाव और आईटी सेक्टर में भारी बिकवाली के कारण सेंसेक्स-निफ्टी टूटे, निवेशकों के करोड़ों डूबे और बाजार में अस्थिरता बढ़ने से डर का माहौल.
Published : February 20, 2026 at 10:09 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए सप्ताह का आखिरी कारोबारी दिन निराशाजनक रहा. शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में ही घरेलू शेयर बाजार भारी दबाव में नजर आए. पिछले सत्र की भारी गिरावट के बाद आज भी बाजार संभल नहीं पाया और दोनों प्रमुख सूचकांक—सेंसेक्स और निफ्टी—लाल निशान में खुले.
बाजार का ताजा हाल
सुबह 9:26 बजे तक, BSE सेंसेक्स 154 अंकों या 0.19% की गिरावट के साथ 82,343 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. वहीं, NSE निफ्टी 31 अंक या 0.12% फिसलकर 25,423 पर आ गया. बाजार में इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण आईटी शेयरों में जारी 'रक्तपात' (Bleeding) को माना जा रहा है. निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.07% की गिरावट के साथ सबसे बड़ा लूजर रहा.
आईटी सेक्टर क्यों टूट रहा है?
आईटी सेक्टर में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. जानकारों के मुताबिक, अमेरिका में आर्थिक अनिश्चितता और एआई (AI) के बढ़ते प्रभाव के बीच आईटी कंपनियों के भविष्य को लेकर निवेशक चिंतित हैं. इसके अलावा, अमेरिका के नैस्डैक (Nasdaq) में आई कमजोरी ने भारतीय आईटी कंपनियों जैसे टीसीएस, इंफोसिस और एचसीएल टेक के सेंटिमेंट को बिगाड़ दिया है.
निवेशकों के डूबे ₹6.79 लाख करोड़
बाजार में बिकवाली इतनी तेज थी कि पिछले एक सत्र में ही निवेशकों की लगभग 6.79 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति स्वाहा हो गई. बैंकिंग, ऑटो और एफएमसीजी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भी बिकवाली का दबाव देखा गया. विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 881 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने भी 596 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की.
प्रमुख वैश्विक और घरेलू कारण
भू-राजनीतिक तनाव: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक स्तर पर निवेशकों को डरा दिया है. कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता भारत जैसे आयात प्रधान देश के लिए चिंता का विषय है.
इंडिया विक्स (India VIX) में उछाल: बाजार में डर को मापने वाला इंडेक्स 'इंडिया विक्स' 10% से ज्यादा उछलकर 13.46 पर पहुंच गया है, जो बढ़ती अस्थिरता का संकेत है.
एशियाई बाजारों का हाल: चीन के बाजार लूनर न्यू ईयर के कारण बंद हैं, लेकिन जापान का निक्केई 1.2% टूट गया, जिससे घरेलू बाजार पर दबाव बढ़ा.
क्या है विशेषज्ञों की राय?
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि निफ्टी के लिए 25,300 - 25,400 का स्तर एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन है. अगर यह टूटता है, तो गिरावट और गहरी हो सकती है. वहीं, बैंक निफ्टी के लिए 61,000 का स्तर एक बड़ी बाधा (Resistance) बना हुआ है. फिलहाल बाजार 'वेट एंड वॉच' की स्थिति में है और किसी सकारात्मक ट्रिगर का इंतजार कर रहा है.
