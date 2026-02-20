ETV Bharat / business

मार्केट क्रैश: शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर खुले

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए सप्ताह का आखिरी कारोबारी दिन निराशाजनक रहा. शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में ही घरेलू शेयर बाजार भारी दबाव में नजर आए. पिछले सत्र की भारी गिरावट के बाद आज भी बाजार संभल नहीं पाया और दोनों प्रमुख सूचकांक—सेंसेक्स और निफ्टी—लाल निशान में खुले.

बाजार का ताजा हाल

सुबह 9:26 बजे तक, BSE सेंसेक्स 154 अंकों या 0.19% की गिरावट के साथ 82,343 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. वहीं, NSE निफ्टी 31 अंक या 0.12% फिसलकर 25,423 पर आ गया. बाजार में इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण आईटी शेयरों में जारी 'रक्तपात' (Bleeding) को माना जा रहा है. निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.07% की गिरावट के साथ सबसे बड़ा लूजर रहा.

आईटी सेक्टर क्यों टूट रहा है?

आईटी सेक्टर में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. जानकारों के मुताबिक, अमेरिका में आर्थिक अनिश्चितता और एआई (AI) के बढ़ते प्रभाव के बीच आईटी कंपनियों के भविष्य को लेकर निवेशक चिंतित हैं. इसके अलावा, अमेरिका के नैस्डैक (Nasdaq) में आई कमजोरी ने भारतीय आईटी कंपनियों जैसे टीसीएस, इंफोसिस और एचसीएल टेक के सेंटिमेंट को बिगाड़ दिया है.

निवेशकों के डूबे ₹6.79 लाख करोड़

बाजार में बिकवाली इतनी तेज थी कि पिछले एक सत्र में ही निवेशकों की लगभग 6.79 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति स्वाहा हो गई. बैंकिंग, ऑटो और एफएमसीजी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भी बिकवाली का दबाव देखा गया. विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 881 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने भी 596 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की.

प्रमुख वैश्विक और घरेलू कारण

भू-राजनीतिक तनाव: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक स्तर पर निवेशकों को डरा दिया है. कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता भारत जैसे आयात प्रधान देश के लिए चिंता का विषय है.