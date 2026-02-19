ETV Bharat / business

शेयर बाजार हरे निशान पर खुला, सेंसेक्स और निफ्टी में शुरुआती बढ़त

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को लगातार चौथे दिन तेजी का सिलसिला जारी रहा. मुंबई शेयर बाजार (BSE) का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी मामूली बढ़त के साथ हरे निशान में खुले. बाजार की इस सकारात्मक शुरुआत के पीछे सबसे बड़ा कारण नई दिल्ली में चल रहा 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को लेकर हो रही गहन चर्चाओं ने निवेशकों का उत्साह बढ़ाया है.

बाजार के शुरुआती आंकड़े

सुबह 9:30 बजे तक, सेंसेक्स 35 अंक (0.04%) की बढ़त के साथ 83,769 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. वहीं, निफ्टी 30 अंक (0.12%) चढ़कर 25,850 पर पहुंच गया. मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी खरीदारी देखी गई; निफ्टी मिडकैप 100 में 0.20% और स्मॉलकैप 100 में 0.34% की वृद्धि दर्ज की गई.

सेक्टोरल प्रदर्शन: IT शेयरों में चमक

एआई समिट के प्रभाव से आईटी सेक्टर (Nifty IT) आज सबसे ज्यादा बढ़त बनाने वाला सेक्टर रहा, जिसमें 1% की तेजी देखी गई. इसके अलावा मेटल शेयरों में भी 0.60% की मजबूती रही. दूसरी ओर, बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा दबाव दिखा और निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.15% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा.

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, निफ्टी के लिए 25,650-25,700 का स्तर एक मजबूत सपोर्ट (सहारा) का काम करेगा, जबकि 25,950-26,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस (रुकावट) देखने को मिल सकती है. बैंक निफ्टी के लिए 61,250–61,350 का सपोर्ट जोन है, जबकि 61,750–61,850 का स्तर पार करना एक बड़ी चुनौती होगी.