सेंसेक्स और निफ्टी में सपाट शुरुआत, आईटी शेयरों में गिरावट जारी
सोमवार को भारतीय शेयर बाजार सपाट खुला; आईटी सेक्टर में 0.55% की गिरावट रही, जबकि फार्मा और रियल्टी शेयरों में मामूली बढ़त देखी गई.
Published : February 16, 2026 at 10:08 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने सप्ताह के पहले कारोबारी दिन, सोमवार को सुस्त शुरुआत की. कमजोर तिमाही नतीजों और वैश्विक बाजारों से मिल रहे मिश्रित संकेतों के बीच बाजार लगभग सपाट स्तर पर कारोबार कर रहा है. सुबह 9:25 बजे, बीएसई (BSE) सेंसेक्स 22 अंक या 0.02% की मामूली गिरावट के साथ 83,604 पर देखा गया. वहीं, एनएसई (NSE) निफ्टी 6 अंक या 0.03% टूटकर 25,464 के स्तर पर रहा.
मिडकैप और स्मॉलकैप में अधिक बिकवाली: बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में अधिक दबाव दिखा. निफ्टी मिडकैप 100 में 0.34% और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.47% की गिरावट दर्ज की गई.
सेक्टोरल इंडेक्स का हाल
आज के कारोबार में आईटी (IT) और मीडिया सेक्टर सबसे ज्यादा दबाव में हैं. निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.55% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, जिसका मुख्य कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी अनिश्चितताएं और तकनीकी शेयरों में वैश्विक बिकवाली है. मीडिया इंडेक्स भी 0.84% नीचे है. दूसरी ओर, फार्मा (Pharma) सेक्टर में 0.93% और रियल्टी (Realty) में 0.55% की बढ़त देखी जा रही है.
बैंक निफ्टी में मजबूती
बाजार के जानकारों के अनुसार, बैंक निफ्टी अन्य इंडेक्स की तुलना में अधिक मजबूती दिखा रहा है और 60,000 के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर बना हुआ है. इसके लिए 59,700–60,000 का स्तर एक मजबूत सपोर्ट ज़ोन माना जा रहा है.
बाजार की दिशा और वैश्विक संकेत
विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय बाजार फिलहाल 'कंसोलिडेशन' यानी ठहराव के दौर में है. निवेशकों की नजर अब अमेरिका के आगामी आर्थिक आंकड़ों, जैसे फेडरल रिजर्व की बैठक के मिनट्स और पीसीई (PCE) मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर टिकी है.
एशियाई बाजारों में चीन के शंघाई और शेनझेन इंडेक्स में 1% से अधिक की गिरावट रही, जबकि जापान का निक्केई और हांगकांग का हैंग सेंग बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं. पिछले कारोबारी सत्र में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 7,395 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की, जबकि घरेलू निवेशकों (DIIs) ने 5,553 करोड़ रुपये की खरीदारी कर बाजार को सहारा देने की कोशिश की.
बाजार में वर्तमान में सावधानी का माहौल है. जब तक वैश्विक संकेतों और कंपनियों के अर्निंग सीजन से स्पष्ट दिशा नहीं मिलती, तब तक बाजार के सीमित दायरे में रहने की संभावना है. निफ्टी के लिए 25,300–25,350 का स्तर तत्काल सपोर्ट और 26,600–26,650 का स्तर रेजिस्टेंस का काम करेगा.
