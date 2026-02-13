ETV Bharat / business

बाजार की जोरदार गिरावट के साथ शुरुआत, सेंसेक्स 672 अंक टूटा, निफ्टी 25,600 के स्तर पर फिसला.

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन (शुक्रवार) काफी निराशाजनक रहा. बाजार खुलते ही निवेशकों में हड़कंप मच गया और सेंसेक्स-निफ्टी में तेज गिरावट देखने को मिली. इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह आईटी (IT) सेक्टर के शेयरों में आई भारी बिकवाली है.

बाजार का ताजा हाल

सुबह 9:25 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 672 अंक यानी 0.80% गिरकर 83,002 के स्तर पर आ गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 207 अंक फिसलकर 25,600 पर कारोबार कर रहा था. छोटे और मध्यम दर्जे के शेयरों में गिरावट और भी ज्यादा गहरी रही, जो बाजार में चौतरफा बिकवाली की ओर इशारा करती है.

IT सेक्टर में क्यों मची तबाही?

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) को लेकर पैदा हुआ डर है. हाल ही में 'एन्थ्रोपिक' नामक कंपनी ने “Claude Cowork” नाम का एक नया AI टूल लॉन्च किया है. यह टूल जटिल बिजनेस कार्यों को स्वचालित करने में सक्षम है.

निवेशकों को डर है कि अगर AI इसी तरह तेजी से काम करने लगा, तो भारतीय आईटी कंपनियों के पारंपरिक बिजनेस मॉडल को बड़ा खतरा हो सकता है. टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो (Wipro) जैसी कंपनियों का बड़ा राजस्व उन सेवाओं से आता है जिन्हें अब AI टूल आसानी से और कम खर्च में कर सकते हैं. इसी डर की वजह से निफ्टी आईटी इंडेक्स 4.43% तक टूट गया.