ETV Bharat / business

बाजार की जोरदार गिरावट के साथ शुरुआत, सेंसेक्स 672 अंक टूटा, निफ्टी 25,600 के स्तर पर फिसला.

AI के डर और अमेरिकी बाजारों में गिरावट से भारतीय IT सेक्टर टूटा, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट दर्ज की गई.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 13, 2026 at 10:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन (शुक्रवार) काफी निराशाजनक रहा. बाजार खुलते ही निवेशकों में हड़कंप मच गया और सेंसेक्स-निफ्टी में तेज गिरावट देखने को मिली. इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह आईटी (IT) सेक्टर के शेयरों में आई भारी बिकवाली है.

बाजार का ताजा हाल
सुबह 9:25 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 672 अंक यानी 0.80% गिरकर 83,002 के स्तर पर आ गया. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 207 अंक फिसलकर 25,600 पर कारोबार कर रहा था. छोटे और मध्यम दर्जे के शेयरों में गिरावट और भी ज्यादा गहरी रही, जो बाजार में चौतरफा बिकवाली की ओर इशारा करती है.

IT सेक्टर में क्यों मची तबाही?
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) को लेकर पैदा हुआ डर है. हाल ही में 'एन्थ्रोपिक' नामक कंपनी ने “Claude Cowork” नाम का एक नया AI टूल लॉन्च किया है. यह टूल जटिल बिजनेस कार्यों को स्वचालित करने में सक्षम है.

निवेशकों को डर है कि अगर AI इसी तरह तेजी से काम करने लगा, तो भारतीय आईटी कंपनियों के पारंपरिक बिजनेस मॉडल को बड़ा खतरा हो सकता है. टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो (Wipro) जैसी कंपनियों का बड़ा राजस्व उन सेवाओं से आता है जिन्हें अब AI टूल आसानी से और कम खर्च में कर सकते हैं. इसी डर की वजह से निफ्टी आईटी इंडेक्स 4.43% तक टूट गया.

वैश्विक बाजारों का असर
भारतीय बाजार केवल घरेलू कारणों से नहीं, बल्कि वैश्विक संकेतों की वजह से भी गिरे हैं. अमेरिकी बाजार (Nasdaq) में तकनीकी शेयरों में भारी गिरावट देखी गई. जापान का निक्केई और चीन का शंघाई इंडेक्स भी लाल निशान में कारोबार कर रहे थे.

अन्य सेक्टरों की स्थिति
सिर्फ आईटी ही नहीं, बल्कि रियल एस्टेट और मीडिया सेक्टर के शेयरों में भी गिरावट रही. रियल्टी इंडेक्स में 2.70% की कमी दर्ज की गई. बैंक निफ्टी भी दबाव में दिखा और इसमें मामूली गिरावट देखी गई.

आगे क्या होगा?
बाजार विश्लेषकों के अनुसार, निफ्टी के लिए 25,650 का स्तर काफी महत्वपूर्ण है. अगर बाजार इससे नीचे गिरता है, तो गिरावट और बढ़ सकती है. निवेशकों को फिलहाल सावधानी बरतने और अच्छी गुणवत्ता वाले शेयरों पर ही ध्यान देने की सलाह दी गई है.

यह भी पढ़ें- गुंडागर्दी और गाली-गलौज करने वाले रिकवरी एजेंटों की अब खैर नहीं, RBI ला रहा है ये कड़े कानून

TAGGED:

SENSEX NIFTY PLUMMET AT OPEN
भारतीय शेयर बाजार आज खुले
आज का शेयर बाजार लाइव
भारतीय शेयर बाजार समाचार
MARKET OPENING TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.