शुरुआती कारोबार में बाजार लाल निशान में, रुपया भी कमजोर

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: सोमवार, 12 जनवरी 2026 को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई. वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर घरेलू बाजार पर दिखा. सुबह करीब 9:22 बजे, बीएसई सेंसेक्स 95 अंक या 0.44 प्रतिशत गिरकर 83,212 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जबकि एनएसई निफ्टी 95 अंक या 0.37 प्रतिशत टूटकर 25,588 पर आ गया. बाजार की धारणा कमजोर बनी हुई है, जिसका असर व्यापक बाजार पर भी देखा गया. वहीं, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया ₹90.23 से ₹90.30 के बीच कारोबार कर रहा है. शुरुआती कारोबार में रुपया 5 पैसे की कमजोरी के साथ 90.23 पर खुला. मिडकैप और स्मॉलकैप में भी दबाव

बेंचमार्क सूचकांकों के अनुरूप ही व्यापक बाजार में भी गिरावट दर्ज की गई. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.33 प्रतिशत कमजोर हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.57 प्रतिशत की गिरावट देखी गई. इससे संकेत मिलता है कि निवेशक फिलहाल जोखिम लेने से बच रहे हैं. सेक्टोरल प्रदर्शन कमजोर

सेक्टोरल मोर्चे पर मेटल और एफएमसीजी को छोड़कर लगभग सभी सेक्टर लाल निशान में रहे. फार्मा, रियल्टी और मीडिया सेक्टर में 1.4 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण इन सेक्टरों में बिकवाली का दबाव बना हुआ है.