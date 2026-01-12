ETV Bharat / business

शुरुआती कारोबार में बाजार लाल निशान में, रुपया भी कमजोर

वैश्विक संकेतों और भू-राजनीतिक तनाव के कारण शेयर बाजार कमजोर खुला, सेंसेक्स और निफ्टी गिरे, वहीं रुपया डॉलर के मुकाबले फिसला शुरुआती कारोबार में

सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 12, 2026 at 9:50 AM IST

Updated : January 12, 2026 at 9:58 AM IST

मुंबई: सोमवार, 12 जनवरी 2026 को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई. वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर घरेलू बाजार पर दिखा. सुबह करीब 9:22 बजे, बीएसई सेंसेक्स 95 अंक या 0.44 प्रतिशत गिरकर 83,212 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जबकि एनएसई निफ्टी 95 अंक या 0.37 प्रतिशत टूटकर 25,588 पर आ गया. बाजार की धारणा कमजोर बनी हुई है, जिसका असर व्यापक बाजार पर भी देखा गया.

वहीं, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया ₹90.23 से ₹90.30 के बीच कारोबार कर रहा है. शुरुआती कारोबार में रुपया 5 पैसे की कमजोरी के साथ 90.23 पर खुला.

मिडकैप और स्मॉलकैप में भी दबाव
बेंचमार्क सूचकांकों के अनुरूप ही व्यापक बाजार में भी गिरावट दर्ज की गई. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.33 प्रतिशत कमजोर हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.57 प्रतिशत की गिरावट देखी गई. इससे संकेत मिलता है कि निवेशक फिलहाल जोखिम लेने से बच रहे हैं.

सेक्टोरल प्रदर्शन कमजोर
सेक्टोरल मोर्चे पर मेटल और एफएमसीजी को छोड़कर लगभग सभी सेक्टर लाल निशान में रहे. फार्मा, रियल्टी और मीडिया सेक्टर में 1.4 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण इन सेक्टरों में बिकवाली का दबाव बना हुआ है.

तकनीकी स्तर और बाजार की नजर
विश्लेषकों के अनुसार, निफ्टी के लिए तत्काल समर्थन स्तर 25,500 से 25,600 के बीच है. वहीं, बाजार में स्थिरता के लिए 25,800–25,850 के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट जरूरी माना जा रहा है. इंडिया वीआईएक्स में तेजी यह संकेत दे रही है कि बाजार में आगे भी उतार-चढ़ाव बना रह सकता है.

वैश्विक कारकों का असर
विशेषज्ञों ने कहा कि अमेरिका प्रशासन की हालिया टिप्पणियां भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को और जटिल बना रही हैं. इसके अलावा वेनेजुएला संकट, ईरान संकट और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए बयानों ने भी वैश्विक बाजारों में चिंता बढ़ा दी है.

एशियाई और अमेरिकी बाजारों का हाल
हालांकि, एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बाजार सुबह के सत्र में हरे निशान में कारोबार करते दिखे. चीन, जापान, हांगकांग और दक्षिण कोरिया के बाजारों में तेजी दर्ज की गई. अमेरिकी बाजारों में भी पिछले कारोबारी सत्र में मजबूती रही थी. विश्लेषकों के मुताबिक, अब निवेशकों की नजर तिमाही नतीजों और बड़ी आईटी व बैंकिंग कंपनियों के प्रबंधन की टिप्पणियों पर टिकी हुई है, जो निकट भविष्य में बाजार की दिशा तय कर सकती हैं.

