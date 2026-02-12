ETV Bharat / business

सेंसेक्स-निफ्टी लाल निशान में खुले, आईटी शेयरों में भारी गिरावट

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई. वैश्विक संकेतों और आईटी शेयरों में बिकवाली के दबाव के कारण प्रमुख सूचकांक लाल निशान में खुले. शुरुआती कारोबार में निवेशकों का रुझान सतर्क नजर आया. शुरुआती कारोबार में गिरावट

सुबह करीब 9:25 बजे तक बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 397 अंक यानी 0.47 प्रतिशत गिरकर 83,836 पर कारोबार कर रहा था. वहीं एनएसई का निफ्टी 50 इंडेक्स 111 अंक यानी 0.43 प्रतिशत टूटकर 25,842 के स्तर पर पहुंच गया. बाजार की शुरुआत से ही बिकवाली का दबाव बना रहा. मिडकैप और स्मॉलकैप में ज्यादा कमजोरी

मुख्य सूचकांकों के मुकाबले व्यापक बाजार में अधिक गिरावट दर्ज की गई. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.76 प्रतिशत नीचे रहा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.88 प्रतिशत की गिरावट देखी गई. इससे संकेत मिलता है कि छोटे और मझोले शेयरों में निवेशकों ने ज्यादा मुनाफावसूली की. आईटी सेक्टर सबसे बड़ा दबाव

सेक्टोरल इंडेक्स में अधिकांश सेक्टर लाल निशान में रहे. निफ्टी आईटी इंडेक्स में सबसे ज्यादा 3.58 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. इसके अलावा रियल्टी सेक्टर 1.11 प्रतिशत और मीडिया सेक्टर 1.04 प्रतिशत नीचे रहा. हालांकि एफएमसीजी, निजी बैंक और ऑयल एंड गैस सेक्टर में हल्की मजबूती देखने को मिली, जिससे बाजार को आंशिक सहारा मिला.