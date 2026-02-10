ETV Bharat / business

ग्लोबल संकेतों के दम पर सेंसेक्स 144 अंक चढ़कर 84,210 और निफ्टी 25,922 के पार खुला

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए आज 10 फरवरी, 2026 की सुबह काफी सकारात्मक रही. ग्लोबल मार्केट से मिल रहे मजबूत संकेतों और सकारात्मक वैश्विक रुझानों के चलते घरेलू सूचकांकों ने हरे निशान के साथ शुरुआत की. सेंसेक्स 144 अंकों की बढ़त के साथ 84,210 के स्तर पर खुला. निफ्टी 55 अंकों की तेजी के साथ 25,922 पर अपनी शुरुआत की.

बाजार में इस मजबूती का मुख्य कारण प्रमुख एशियाई बाजारों में तेजी और अमेरिका-भारत व्यापार समझौतों से बना सकारात्मक माहौल है. आईटी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में खरीदारी देखी जा रही है. निवेशकों की नजर आज आने वाले तिमाही नतीजों और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) के निवेश रुझान पर टिकी है. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी के लिए 25,750 एक मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है.