हैवीवेट शेयरों में बिकवाली से भारतीय शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स-निफ्टी लाल निशान में खुले

मुंबई: मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई. तेल-गैस शेयरों में कमजोरी और रिलायंस इंडस्ट्रीज व एचडीएफसी बैंक में बिकवाली से बाजार पर दबाव दिखा. वैश्विक संकेत मिले-जुले रहे, जबकि निवेशकों की नजर अहम आर्थिक आंकड़ों पर बनी हुई है.

एशियाई बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बीच मंगलवार (6 जनवरी) को भारतीय शेयर बाजार ने कमजोरी के साथ कारोबार की शुरुआत की. शुरुआती कारोबार में तेल और गैस सेक्टर के शेयरों में दबाव देखने को मिला, जिसका असर प्रमुख सूचकांकों पर पड़ा. रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज शेयरों में बिकवाली ने बाजार की गिरावट को और गहरा कर दिया.

तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ 85,331 के स्तर पर खुला. शुरुआती कारोबार में गिरावट जारी रही और सुबह 9:23 बजे सेंसेक्स 283.79 अंक या 0.33 प्रतिशत फिसलकर 85,155.83 अंक पर कारोबार करता दिखा. इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी कमजोर शुरुआत के साथ 26,189.70 अंक पर खुला. सुबह 9:24 बजे यह 55.20 अंक या 0.21 प्रतिशत की गिरावट के साथ 26,195 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था.

वैश्विक मोर्चे पर निवेशकों की नजर यूरो जोन और ब्रिटेन से आने वाले अहम आर्थिक आंकड़ों पर टिकी हुई है. आज यूरो क्षेत्र के HCOB सर्विसेज और कंपोजिट पीएमआई के अंतिम आंकड़े जारी होंगे, जबकि ब्रिटेन से S&P ग्लोबल सर्विसेज और कंपोजिट पीएमआई के फाइनल आंकड़े आने हैं. अमेरिका में दिसंबर महीने के कुल वाहन बिक्री के आंकड़े भी बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. घरेलू स्तर पर निवेशक HSBC के सर्विसेज और कंपोजिट पीएमआई के अंतिम आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं.

एशियाई बाजारों में मंगलवार को मिला-जुला रुख देखने को मिला. जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 1.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.85 प्रतिशत गिर गया. ऑस्ट्रेलिया का ASX/S&P 200 इंडेक्स भी 0.42 प्रतिशत की कमजोरी में रहा. शुरुआती एशियाई कारोबार में अमेरिकी इक्विटी फ्यूचर्स लगभग स्थिर दिखे.