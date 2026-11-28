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स्टॉक मार्केट आज शनिवार को खुलेगा? जानें NSE पर ट्रेडिंग टाइमिंग समेत सभी डिटेल्स

शेयर बाजार आज खुलेगा और एनएसई पर ट्रेडिंग होगी (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat/Canva )

नई दिल्ली: शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए खास खबर है. आज, शनिवार होने के बावजूद मार्केट खुला रहेगा. हालांकि, आमतौर पर शनिवार को शेयर बाजार बंद रहता है. लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर ट्रेडिंग के लिए बाजार खुला रहने वाला है.

ये कोई आम ट्रेडिंग नहीं होगी, बल्कि ये एक मॉक ट्रेडिंग सेशन होगा. यानी इसमें असली पैसा नहीं लगेगा और ना ही इससे आपको कोई मुनाफा या नुकसान होगा.

दरअसल, NSE आज सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग मार्केट (SLBM) सेगमेंट में मॉक ट्रेडिंग कराएगा. इसका मकसद ट्रेडिंग सिस्टम और खासकर डिजास्टर रिकवरी (DR) साइट की जांच करना है. अगर कभी मेन सिस्टम में कोई दिक्कत आती है, तो बैकअप सिस्टम कितनी जल्दी और सही तरीके से काम करेगा, इसी की टेस्टिंग करायी जाएगी. इसीलिए एक्सचेंज ने सभी मेंबर्स, ब्रोकर्स को इस सेशन में हिस्सा लेने के लिए कहा है, ताकि सोमवार 30 नवंबर को लाइव मार्केट खुलने पर किसी तरह की दिक्कत ना आए. आज का ट्रेडिंग शेड्यूल NSE के सर्कुलर के मुताबिक, शनिवार को 2 सेशन में मॉक ट्रेडिंग होगी. 1- पहला सेशन प्राइमरी साइट से होगा. इसमें नॉर्मल मार्केट सुबह 10:45 बजे खुलेगा और दोपहर 12:15 बजे बंद होगा. 2- दूसरा सेशन DR साइट से होगा. ये दोपहर 1 बजे शुरू होगा और 1:30 बजे खत्म होगा. इसी में ये देखा जाएगा कि प्राइमरी साइट से DR साइट पर सिस्टम शिफ्ट होने के बाद ट्रेड सही दिख रहे हैं या नहीं. इसके बाद शाम को 6:30 बजे से 7 बजे तक लाइव री-लॉगिन का टाइम रखा गया है. मेंबर्स को कहा गया है कि वो इस दौरान लाइव एनवायरनमेंट में दोबारा लॉगिन करके अपनी कनेक्टिविटी चेक कर लें.