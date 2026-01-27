शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव: शुरुआती गिरावट के बाद सेंसेक्स और निफ्टी की शानदार वापसी
शुरुआती गिरावट के बाद भारतीय बाजार मजबूत हुए. सेंसेक्स 81,814 पर और निफ्टी 25,151 पर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे.
Published : January 27, 2026 at 9:56 AM IST|
Updated : January 27, 2026 at 10:40 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी के बाद लंबी अवधि के बाद वापसी करते हुए भारी उतार-चढ़ाव भरा रुख दिखाया. वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और घरेलू निवेशकों की खरीदारी के चलते बाजार ने शुरुआती बिकवाली के दबाव को सफलतापूर्वक मात दे दी.
बाजार की शुरुआत और शुरुआती गिरावट
मंगलवार सुबह बाजार खुलते ही निवेशकों में कुछ घबराहट देखी गई. सेंसेक्स (Sensex) शुरुआती कारोबार में 417.68 अंक टूटकर 81,120.02 के स्तर पर आ गया. इसी तरह, निफ्टी (Nifty) भी 111.1 अंक की गिरावट के साथ 24,937.55 पर खुला. बाजार के विश्लेषकों का मानना है कि यह गिरावट मुख्य रूप से विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) द्वारा जारी बिकवाली के कारण थी.
शानदार रिकवरी और तेजी का रुख
हालांकि, यह मंदी ज्यादा देर टिक नहीं सकी. निचले स्तरों पर घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) की सक्रियता और वैश्विक बाजारों में मजबूती के कारण बाजार ने तुरंत रिकवरी की. कुछ ही समय बाद, सेंसेक्स 298.06 अंक चढ़कर 81,814.74 पर पहुंच गया और निफ्टी 91.85 अंक की बढ़त के साथ 25,151.15 के स्तर को छू लिया.
प्रमुख शेयरों का प्रदर्शन
आज के कारोबार में बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के शेयरों में सबसे ज्यादा हलचल रही.
एक्सिस बैंक (Axis Bank): बेहतर तिमाही नतीजों के कारण बैंक के शेयर में 4 प्रतिशत से अधिक की शानदार तेजी देखी गई.
अन्य मुनाफे वाले शेयर: अदाणी पोर्ट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) भी शीर्ष लाभ पाने वाले शेयरों में शामिल रहे.
गिरावट वाले शेयर: इसके विपरीत, कोटक महिंद्रा बैंक में 4 प्रतिशत से अधिक की गिरावट रही. साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसे ऑटो शेयरों में भी बिकवाली का दबाव दिखा.
वैश्विक और आर्थिक कारक
अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर, अमेरिकी बाजार सोमवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे, जिसका सकारात्मक असर आज एशियाई बाजारों पर दिखा. जापान का निक्की, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंग सेंग सभी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे. वहीं, कच्चे तेल (ब्रेंट क्रूड) की कीमतों में 0.72 प्रतिशत की कमी आई, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है.
निवेशकों के लिए निष्कर्ष
आज के कारोबार ने यह स्पष्ट किया कि भले ही विदेशी निवेशक (FII) बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार को मजबूत वैश्विक स्थिति और घरेलू निवेशकों का भरपूर समर्थन मिल रहा है.
यह भी पढ़ें- बड़ी खबर: अगले 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, निपटा लें जरूरी काम, वरना होगी परेशानी