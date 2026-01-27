ETV Bharat / business

शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव: शुरुआती गिरावट के बाद सेंसेक्स और निफ्टी की शानदार वापसी

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी के बाद लंबी अवधि के बाद वापसी करते हुए भारी उतार-चढ़ाव भरा रुख दिखाया. वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और घरेलू निवेशकों की खरीदारी के चलते बाजार ने शुरुआती बिकवाली के दबाव को सफलतापूर्वक मात दे दी.

बाजार की शुरुआत और शुरुआती गिरावट

मंगलवार सुबह बाजार खुलते ही निवेशकों में कुछ घबराहट देखी गई. सेंसेक्स (Sensex) शुरुआती कारोबार में 417.68 अंक टूटकर 81,120.02 के स्तर पर आ गया. इसी तरह, निफ्टी (Nifty) भी 111.1 अंक की गिरावट के साथ 24,937.55 पर खुला. बाजार के विश्लेषकों का मानना है कि यह गिरावट मुख्य रूप से विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) द्वारा जारी बिकवाली के कारण थी.

शानदार रिकवरी और तेजी का रुख

हालांकि, यह मंदी ज्यादा देर टिक नहीं सकी. निचले स्तरों पर घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) की सक्रियता और वैश्विक बाजारों में मजबूती के कारण बाजार ने तुरंत रिकवरी की. कुछ ही समय बाद, सेंसेक्स 298.06 अंक चढ़कर 81,814.74 पर पहुंच गया और निफ्टी 91.85 अंक की बढ़त के साथ 25,151.15 के स्तर को छू लिया.

प्रमुख शेयरों का प्रदर्शन

आज के कारोबार में बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के शेयरों में सबसे ज्यादा हलचल रही.

एक्सिस बैंक (Axis Bank): बेहतर तिमाही नतीजों के कारण बैंक के शेयर में 4 प्रतिशत से अधिक की शानदार तेजी देखी गई.