शेयर बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत, सेंसेक्स 200 से ज्यादा अंक गिरा; निफ्टी 25200 के नीचे
भारतीय शेयर बाजार में आज, 21 जनवरी 2026 (बुधवार) को लगातार गिरावट का सिलसिला जारी रहा और बाजार नकारात्मक रुख के साथ खुला.
Published : January 21, 2026 at 9:49 AM IST
मुंबई: एशियाई बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार बुधवार को सतर्क शुरुआत के साथ खुले. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच बढ़ते तनाव ने निवेशकों की चिंताओं को बढ़ा दिया है. इसके चलते घरेलू बाजार में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है और निवेशक फिलहाल जोखिम लेने से बचते नजर आ रहे हैं.
कारोबार की शुरुआत में बीएसई सेंसेक्स दबाव में दिखा और 81,794 अंक पर खुला. शुरुआती मिनटों में बाजार में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिला. हालांकि बाद में कुछ चुनिंदा शेयरों में खरीदारी के चलते सेंसेक्स संभलता नजर आया और सुबह करीब 9:20 बजे यह मामूली बढ़त के साथ 82,273.46 अंक पर कारोबार कर रहा था.
वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी कमजोरी के साथ 25,141 अंक पर खुला. शुरुआती कारोबार में यह सीमित दायरे में बना रहा और सुबह 9:23 बजे तक 25,228.30 अंक पर लगभग सपाट रुख के साथ ट्रेड करता दिखा.
बाजार की तकनीकी स्थिति
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि निफ्टी में अभी भी “तेजी में बिकवाली” का रुझान बना हुआ है. इंडेक्स अपने प्रमुख मूविंग एवरेज के नीचे कारोबार कर रहा है, जो बाजार की कमजोरी को दर्शाता है. ऊपर की ओर 25,500 से 25,600 के स्तर पर कड़ा प्रतिरोध माना जा रहा है, जबकि नीचे की ओर 25,000 का स्तर एक अहम मनोवैज्ञानिक सपोर्ट बना हुआ है.
विश्लेषकों के अनुसार, यदि निफ्टी 25,000 के स्तर से नीचे मजबूती से फिसलता है, तो इसमें गिरावट और गहराने की आशंका है और अगला प्रमुख सपोर्ट 24,700 के आसपास देखा जा सकता है. मौजूदा हालात में बाजार का रुख फिलहाल नकारात्मक बना हुआ है.
वैश्विक बाजारों का असर
वैश्विक स्तर पर भी शेयर बाजारों में दबाव देखने को मिल रहा है. अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ते राजनीतिक और व्यापारिक तनाव से निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ी है. एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुआ.
अमेरिका में भी शेयर बाजारों पर दबाव रहा और वॉल स्ट्रीट पर प्रमुख सूचकांकों में तेज गिरावट दर्ज की गई. बढ़ती वैश्विक अस्थिरता और नीतिगत अनिश्चितता ने निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता को प्रभावित किया है.
आईपीओ बाजार की स्थिति
प्राथमिक बाजार की बात करें तो शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को सब्सक्राइब करने का दूसरा दिन है. इसके अलावा अमागी मीडिया के शेयर आज शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने जा रहे हैं. एसएमई सेगमेंट में भी हलचल बनी हुई है, जहां कई कंपनियों की लिस्टिंग और कुछ के इश्यू अभी निवेश के लिए खुले हैं. हालांकि मौजूदा बाजार हालात को देखते हुए निवेशक आईपीओ में भी चयनात्मक रुख अपना रहे हैं.
यह भी पढ़ें- ग्लोबल टेंशन के बीच शेयर बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 1065 अंक टूटा, निफ्टी 25300 के नीचे बंद