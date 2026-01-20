ETV Bharat / business

Stock Market open: सेंसेक्स 83,207 पर सुस्त खुला, निफ्टी में भी सपाट शुरुआत

मुंबई: वैश्विक संकेतों की कमजोरी के बीच भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को लगभग स्थिर रुख के साथ खुले. एशियाई बाजारों में जारी दबाव और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों ने निवेशकों को सतर्क बना दिया है. इसके अलावा घरेलू बाजार में भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं होने से भी निवेशक फिलहाल इंतजार की रणनीति अपना रहे हैं.

सेंसेक्स-निफ्टी में हल्की सुस्ती

बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ 83,207 अंक पर खुला. शुरुआती कारोबार में इसमें सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव देखा गया. सुबह करीब 9:20 बजे सेंसेक्स 27 अंकों की हल्की गिरावट के साथ 83,219.28 अंक पर कारोबार कर रहा था. इससे साफ है कि बाजार में फिलहाल न तो खरीदारों में खास उत्साह है और न ही बिकवाली का दबाव बहुत अधिक है.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी लगभग सपाट शुरुआत के साथ 25,580 के स्तर पर खुला. शुरुआती कारोबार में यह 23 अंकों की कमजोरी के साथ 25,561 के आसपास ट्रेड करता नजर आया. बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक निवेशक फिलहाल बड़े दांव लगाने से बच रहे हैं.

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से इटर्नल, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, इंटरग्लोब एविएशन, ट्रेंट और बजाज फिनसर्व के शेयर नुकसान में रहे। दूसरी ओर कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट और आईटीसी के शेयर में तेजी रही।

एशियाई बाजारों से मिले कमजोर संकेत

मंगलवार को एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में गिरावट का माहौल रहा. जापान का निक्केई 225 और दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स सबसे ज्यादा दबाव में दिखे. जापानी बाजारों पर राजनीतिक घटनाक्रम का असर पड़ा है, क्योंकि वहां अगले महीने जल्द चुनाव कराए जाने की घोषणा की गई है. इस घोषणा के बाद निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ गई है.