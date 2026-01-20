Stock Market open: सेंसेक्स 83,207 पर सुस्त खुला, निफ्टी में भी सपाट शुरुआत
मंगलवार, 20 जनवरी 2026 को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत वैश्विक दबाव के कारण सुस्त और सपाट रही.
Published : January 20, 2026 at 10:17 AM IST|
Updated : January 20, 2026 at 10:24 AM IST
मुंबई: वैश्विक संकेतों की कमजोरी के बीच भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को लगभग स्थिर रुख के साथ खुले. एशियाई बाजारों में जारी दबाव और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों ने निवेशकों को सतर्क बना दिया है. इसके अलावा घरेलू बाजार में भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं होने से भी निवेशक फिलहाल इंतजार की रणनीति अपना रहे हैं.
सेंसेक्स-निफ्टी में हल्की सुस्ती
बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ 83,207 अंक पर खुला. शुरुआती कारोबार में इसमें सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव देखा गया. सुबह करीब 9:20 बजे सेंसेक्स 27 अंकों की हल्की गिरावट के साथ 83,219.28 अंक पर कारोबार कर रहा था. इससे साफ है कि बाजार में फिलहाल न तो खरीदारों में खास उत्साह है और न ही बिकवाली का दबाव बहुत अधिक है.
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी लगभग सपाट शुरुआत के साथ 25,580 के स्तर पर खुला. शुरुआती कारोबार में यह 23 अंकों की कमजोरी के साथ 25,561 के आसपास ट्रेड करता नजर आया. बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक निवेशक फिलहाल बड़े दांव लगाने से बच रहे हैं.
सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से इटर्नल, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, इंटरग्लोब एविएशन, ट्रेंट और बजाज फिनसर्व के शेयर नुकसान में रहे। दूसरी ओर कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट और आईटीसी के शेयर में तेजी रही।
एशियाई बाजारों से मिले कमजोर संकेत
मंगलवार को एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में गिरावट का माहौल रहा. जापान का निक्केई 225 और दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स सबसे ज्यादा दबाव में दिखे. जापानी बाजारों पर राजनीतिक घटनाक्रम का असर पड़ा है, क्योंकि वहां अगले महीने जल्द चुनाव कराए जाने की घोषणा की गई है. इस घोषणा के बाद निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ गई है.
वहीं अमेरिका में सोमवार को मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे के चलते वॉल स्ट्रीट बंद रहा. इसके कारण वैश्विक बाजारों को अमेरिकी संकेत नहीं मिल सके, जिसका असर एशियाई और भारतीय बाजारों पर भी पड़ा.
निफ्टी का तकनीकी नजरिया
एनरिच मनी के सीईओ पोनमुदी आर. का कहना है कि निफ्टी फिलहाल कमजोर स्थिति में बना हुआ है. 25,600 के अहम सपोर्ट लेवल से नीचे आने के बाद बाजार में दबाव बढ़ा है. निफ्टी इस समय 25,500 से 26,000 के सीमित दायरे में घूम रहा है और 20, 50 और 100 दिनों के मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है, जो कमजोरी का संकेत देता है.
उनके मुताबिक निफ्टी के लिए 25,500 का स्तर तत्काल सपोर्ट है. अगर यह स्तर टूटता है तो बाजार 25,400 और उसके बाद 25,125 तक फिसल सकता है. एक्सपायरी के चलते या विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली बढ़ने पर गिरावट और गहरी हो सकती है.
आईपीओ बाजार में हलचल
प्राइमरी मार्केट में भी गतिविधियां जारी हैं. मेनबोर्ड सेगमेंट में शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आज निवेश के लिए खुल रहा है. वहीं एसएमई सेगमेंट में एरिटास विनाइल का इश्यू आज बंद होगा, जबकि डिजीलॉजिक सिस्टम्स का आईपीओ निवेशकों के लिए खुलेगा. इसके अलावा अवाना इलेक्ट्रोसिस्टम्स के शेयर आज बाजार में लिस्ट होंगे, जिन पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी.
