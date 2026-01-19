ETV Bharat / business

Market Open: कमजोर ग्लोबल संकेतों से सहमा भारतीय बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट

मुंबई: सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भारतीय शेयर बाजार ने कमजोर शुरुआत की. वैश्विक बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों और भू-राजनीतिक व्यापार तनाव बढ़ने के कारण निवेशकों में सतर्कता देखने को मिली. अमेरिका प्रशासन की ओर से यूरोपीय देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की टिप्पणी से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में दबाव बना हुआ है, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा.

सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट

सुबह 9:30 बजे तक बीएसई सेंसेक्स 449 अंक यानी 0.54 फीसदी की गिरावट के साथ 83,120 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. वहीं एनएसई निफ्टी 148 अंक या 0.58 फीसदी फिसलकर 25,546 पर पहुंच गया. बाजार की चौड़ाई भी कमजोर रही और ज्यादातर शेयरों में बिकवाली का दबाव देखा गया.

मिडकैप और स्मॉलकैप भी दबाव में

मुख्य सूचकांकों के साथ-साथ ब्रॉडर मार्केट में भी गिरावट रही. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.42 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 0.54 फीसदी की कमजोरी के साथ कारोबार करता नजर आया. इससे साफ है कि केवल बड़े शेयर ही नहीं, बल्कि मझोले और छोटे शेयरों में भी निवेशक सतर्क रहे.

सेक्टोरल परफॉर्मेंस

सेक्टोरल आधार पर देखें तो एफएमसीजी को छोड़कर सभी सेक्टर लाल निशान में रहे. आईटी, मीडिया और ऑयल एंड गैस सेक्टर सबसे ज्यादा दबाव में रहे और इनमें एक फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की गई. विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितता के चलते इन सेक्टरों में फिलहाल उतार-चढ़ाव बना रह सकता है.