स्टॉक मार्केट की शनिवार की छुट्टी कैंसिल...कल भी खुला रहेगा बाजार, जानें NSE पर ट्रेडिंग का पूरा शेड्यूल
Stock Market Open On Saturday: शनिवार को बाजार खुला तो रहेगा, लेकिन ये ट्रेडिंग प्रैक्टिस के लिए है. एनएसई पर मॉक ट्रेडिंग होगी.
Published : November 27, 2026 at 3:05 PM IST
नई दिल्ली: शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए बड़ी खबर है. आमतौर पर शनिवार को बंद रहने वाला शेयर बाजार इस बार कल यानी 28 नवंबर 2026, शनिवार को भी खुला रहेगा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने इसको लेकर 27 नवंबर को सर्कुलर जारी किया है. हालांकि, यहां एक बड़ा ट्विस्ट है जिसे समझना बेहद जरूरी है. शनिवार को होने वाली ये ट्रेडिंग आम ट्रेडिंग नहीं होगी, बल्कि ये एक मॉक ट्रेडिंग सेशन होगा. यानी इसमें असली पैसा नहीं लगेगा और ना ही इससे आपको कोई मुनाफा या नुकसान होगा.
दरअसल, NSE शनिवार को सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग मार्केट (SLBM) सेगमेंट में मॉक ट्रेडिंग कराएगा. इसका मकसद ट्रेडिंग सिस्टम और खासकर डिजास्टर रिकवरी (DR) साइट की जांच करना है. अगर कभी मेन सिस्टम में कोई दिक्कत आती है, तो बैकअप सिस्टम कितनी जल्दी और सही तरीके से काम करेगा, इसी की टेस्टिंग शनिवार को होगी. इसीलिए एक्सचेंज ने सभी मेंबर्स, ब्रोकर्स को इस सेशन में हिस्सा लेने के लिए कहा है, ताकि सोमवार 30 नवंबर को लाइव मार्केट खुलने पर किसी तरह की दिक्कत ना आए.
शनिवार का पूरा ट्रेडिंग शेड्यूल
NSE के सर्कुलर के मुताबिक, शनिवार को 2 सेशन में मॉक ट्रेडिंग होगी.
1- पहला सेशन प्राइमरी साइट से होगा. इसमें नॉर्मल मार्केट सुबह 10:45 बजे खुलेगा और दोपहर 12:15 बजे बंद होगा.
2- दूसरा सेशन DR साइट से होगा. ये दोपहर 1 बजे शुरू होगा और 1:30 बजे खत्म होगा. इसी में ये देखा जाएगा कि प्राइमरी साइट से DR साइट पर सिस्टम शिफ्ट होने के बाद ट्रेड सही दिख रहे हैं या नहीं.
इसके बाद शाम को 6:30 बजे से 7 बजे तक लाइव री-लॉगिन का टाइम रखा गया है. मेंबर्स को कहा गया है कि वो इस दौरान लाइव एनवायरनमेंट में दोबारा लॉगिन करके अपनी कनेक्टिविटी चेक कर लें.
आम निवेशकों के लिए इसके मायने?
अगर आप एक आम रिटेल निवेशक हैं और सोच रहे हैं कि शनिवार को आप ब्रोकर ऐप से शेयर खरीद-बेच सकेंगे, तो ऐसा नहीं होगा. ये मॉक ट्रेडिंग सिर्फ ब्रोकर्स और एक्सचेंज मेंबर्स के लिए है.
NSE ने साफ कहा है कि मॉक सेशन में हुई ट्रेड पर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं होगा. यानी कोई फंड पे-इन या पे-आउट नहीं होगा. हर सेशन से पहले सभी पुराने ऑर्डर क्लियर कर दिए जाएंगे. इसके अलावा, इस दौरान NOTIS एप्लीकेशन भी उपलब्ध नहीं रहेगा.
क्यों होती है मॉक ट्रेडिंग?
मार्केट रेगुलेटर SEBI के नियमों के मुताबिक, एक्सचेंज को समय-समय पर अपने सिस्टम की टेस्टिंग करनी होती है. मॉक ट्रेडिंग से ये पता चलता है कि नया सॉफ्टवेयर, नई कनेक्टिविटी और DR साइट सही काम कर रही है या नहीं. इस बार कोई नया वर्जन रिलीज नहीं हो रहा है. मेंबर्स NEAT 1.3.3 और 1.3.4 वर्जन पर ही काम करेंगे.
एक्सचेंज ने मेंबर्स से कहा है कि वो अपने सभी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, ब्रांच और यूजर लिमिट पहले से सेट करके रखें. अगर किसी को पासवर्ड रीसेट या ट्रेडिंग राइट्स में बदलाव करना है, तो उसे ईमेल के जरिए पहले से रिक्वेस्ट भेजनी होगी.
सोमवार को कैसी होगी ट्रेडिंग?
शनिवार की मॉक ट्रेडिंग का सीधा फायदा सोमवार को मिलेगा. अगर सिस्टम में कोई छोटी भी गड़बड़ी होती है, तो उसे शनिवार को ही ठीक कर लिया जाएगा, जिससे सोमवार 30 नवंबर को मार्केट बिना किसी रुकावट के सुबह 9:15 बजे खुल सकेगा.