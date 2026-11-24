Stock Market Holiday Today: आज BSE-NSE में नहीं होगी ट्रेडिंग, शेयर बाजार रहेगा बंद, ट्रेडिंग से पहले जान लें वजह
Stock Market Holiday, 24 November 2026: आज BSE और NSE में कारोबार पूरी तरह बंद रहेगा.
स्टॉक मार्केट हॉलिडे टुडे (Etv Bharat)
Published : November 24, 2026 at 9:18 AM IST
नई दिल्ली: शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए आज बड़ा अपडेट है. आज, 24 नवंबर 2026 को BSE और NSE में कारोबार पूरी तरह बंद रहेगा, निवेशक शेयरों की खरीद-बिक्री नहीं कर पाएंगे और F&O ट्रेडर्स को भी मौका नहीं मिलेगा. अगर आप आज ट्रेडिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहले छुट्टी का कैलेंडर समझ लें, वरना आपकी रणनीति बिगड़ सकती है.
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