Stock Market Holiday Next Week: 24 नवंबर, मंगलवार को बंद रहेगा बाजार, जानें BSE-NSE पर क्यों नहीं होगी ट्रेडिंग
BSE, NSE Holiday 24 November: 24 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी की जयंती यानी प्रकाश गुरुपर्व मनाया जाएगा. इसलिए बाजार बंद रहेगा.
Published : November 21, 2026 at 1:19 PM IST
नई दिल्ली: शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए अगले हफ्ते एक बड़ा अपडेट है. मंगलवार, 24 नवंबर 2026 को BSE और NSE में कारोबार पूरी तरह बंद रहेगा. इस दिन निवेशक शेयरों की खरीद-बिक्री नहीं कर पाएंगे और F&O ट्रेडर्स को भी मौका नहीं मिलेगा. अगर आप अगले हफ्ते ट्रेडिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहले छुट्टी का कैलेंडर समझ लें, वरना आपकी रणनीति बिगड़ सकती है.
24 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी की जयंती यानी प्रकाश गुरुपर्व मनाया जाएगा. यह सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की 557वीं जयंती है. इसी मौके पर एक्सचेंजों ने ट्रेडिंग हॉलिडे घोषित किया है. इस दिन देशभर में गुरुद्वारों में विशेष आयोजन, नगर कीर्तन और प्रार्थना सभाएं होंगी. बाजार की छुट्टी के बाद बुधवार, 25 नवंबर से NSE और BSE में सामान्य कारोबार फिर शुरू होगा.
किन सेगमेंट में बंद रहेगी ट्रेडिंग?
24 नवंबर को इक्विटी यानी कैश मार्केट, इक्विटी डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB), करेंसी डेरिवेटिव्स, कैपिटल मार्केट, डेट मार्केट और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (EGR) समेत सभी प्रमुख सेगमेंट में ट्रेडिंग बंद रहेगी. यानी इस दिन शेयर, ETF, बॉन्ड और डेरिवेटिव्स में सामान्य तरीके से कोई लेन-देन नहीं होगा.कमोडिटी बाजार का नियम थोड़ा अलग है.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 24 नवंबर को सुबह का सत्र यानी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कारोबार बंद रहेगा. शाम का सत्र शाम 5 बजे से शुरू होगा और रात 11:30 / 11:55 बजे तक चलेगा. इसलिए गोल्ड-सिल्वर और क्रूड जैसे कमोडिटी ट्रेडर्स को सुबह का सेशन मिस होगा, लेकिन शाम को मौका मिलेगा. MCX के लिए एक्सचेंज की आधिकारिक नोटिस जरूर चेक करें.
F&O एक्सपायरी पर क्या असर पड़ेगा?
24 नवंबर की छुट्टी का सबसे बड़ा असर F&O ट्रेडर्स पर पड़ेगा. नवंबर महीने की मंथली एक्सपायरी आमतौर पर महीने के आखिरी मंगलवार को होती है, लेकिन इस बार मंगलवार को छुट्टी होने की वजह से नवंबर मंथली F&O एक्सपायरी सोमवार, 23 नवंबर को शिफ्ट हो गई है. इसमें निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिडकैप सेलेक्ट, निफ्टी नेक्स्ट 50 और इंडिविजुअल स्टॉक F&O शामिल हैं. इसलिए F&O ट्रेडर्स को अपनी पोजिशन एक दिन पहले ही संभालनी होगी.
पैसे और सेटलमेंट पर क्या होगा असर?
24 नवंबर सेटलमेंट हॉलिडे भी है, इसलिए इस दिन आपके अकाउंट में कुछ क्रेडिट नहीं दिखेंगे. 23 नवंबर को इक्विटी सेगमेंट में हुआ इंट्राडे और F&O प्रॉफिट, साथ ही दूसरे क्रेडिट 24 नवंबर को नहीं मिलेंगे. 24 नवंबर को की गई रेगुलर फंड विड्रॉल रिक्वेस्ट 25 नवंबर को प्रोसेस होगी और पैसा 25 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक मिलेगा. इंस्टेंट फंड विड्रॉल सुविधा भी 24 नवंबर को उपलब्ध नहीं रहेगी. म्यूचुअल फंड की सेल ऑर्डर भी 24 नवंबर को प्लेस करने पर 25 नवंबर को प्रोसेस होंगे.
अगले हफ्ते कितने दिन बंद रहेगा बाजार?
अगले हफ्ते सिर्फ मंगलवार ही नहीं, कुल 3 दिन बाजार बंद रहेगा. 24 नवंबर मंगलवार को गुरु नानक जयंती की छुट्टी है, जबकि 28 नवंबर शनिवार और 29 नवंबर रविवार को वीकेंड की वजह से बाजार बंद रहेगा. यानी अगले हफ्ते सिर्फ सोमवार 23 नवंबर, बुधवार 25 नवंबर, गुरुवार 26 नवंबर और शुक्रवार 27 नवंबर को ही ट्रेडिंग होगी.
नवंबर में यह दूसरी वीकडे छुट्टी है. इससे पहले 10 नवंबर को दिवाली-बलिप्रतिपदा पर बाजार बंद था. 24 नवंबर के बाद इस साल सिर्फ एक और छुट्टी बचेगी, 25 दिसंबर शुक्रवार को क्रिसमस पर बाजार बंद रहेगा. इसलिए निवेशकों को सलाह है कि वे अपनी ट्रेडिंग, फंड ट्रांसफर और एक्सपायरी वाली पोजिशन को छुट्टी को ध्यान में रखकर ही प्लान करें.
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