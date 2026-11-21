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Stock Market Holiday Next Week: 24 नवंबर, मंगलवार को बंद रहेगा बाजार, जानें BSE-NSE पर क्यों नहीं होगी ट्रेडिंग

अगले हफ्ते 3 दिन बंद रहेगा स्टॉक मार्केट (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए अगले हफ्ते एक बड़ा अपडेट है. मंगलवार, 24 नवंबर 2026 को BSE और NSE में कारोबार पूरी तरह बंद रहेगा. इस दिन निवेशक शेयरों की खरीद-बिक्री नहीं कर पाएंगे और F&O ट्रेडर्स को भी मौका नहीं मिलेगा. अगर आप अगले हफ्ते ट्रेडिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहले छुट्टी का कैलेंडर समझ लें, वरना आपकी रणनीति बिगड़ सकती है.

24 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी की जयंती यानी प्रकाश गुरुपर्व मनाया जाएगा. यह सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की 557वीं जयंती है. इसी मौके पर एक्सचेंजों ने ट्रेडिंग हॉलिडे घोषित किया है. इस दिन देशभर में गुरुद्वारों में विशेष आयोजन, नगर कीर्तन और प्रार्थना सभाएं होंगी. बाजार की छुट्टी के बाद बुधवार, 25 नवंबर से NSE और BSE में सामान्य कारोबार फिर शुरू होगा.