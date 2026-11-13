Stock Market Falls Reasons: लाल निशान पर Sensex-Nifty, RBI से लेकर ट्रंप तक - जानें गिरावट की 5 बड़ी वजह
Stock Market Falls Reasons: बाजार की गिरावट के पीछे सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही नहीं, बल्कि महंगाई के आंकड़े और ग्लोबल टेंशन भी बड़ी वजह बने.
Published : November 13, 2026 at 11:28 AM IST
Stock Market Falls Today Reasons: घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में तेज गिरावट देखने को मिली. 3 सत्रों की लगातार तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में आ गए. हालांकि, सुबह 11 बजे तक बीएसई सेंसेक्स के कारोबार में हल्की रिकवरी होती नजर आई. 150 अंक टूटकर ये इंडेक्स 81,700 अंक के आसपास ट्रेड करता नजर आया. जबकि एनएसई निफ्टी भी गिरावट से ऊभरने की कोशिश करते हुए 100 अंक गिरकर 25,190 के करीब पहुंच गया.
बाजार की इस गिरावट के पीछे सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही नहीं, बल्कि महंगाई के आंकड़े और ग्लोबल टेंशन भी बड़ी वजह बने. अक्टूबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 6.09 फीसदी हो गई है, जिसके बाद अगले महीने RBI की ओर से ब्याज दर बढ़ाए जाने की आशंका ने निवेशकों की धारणा को कमजोर कर दिया है.
कौन से शेयर टूटे, कौन चमके?
सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, इंटरग्लोब एविएशन, ट्रेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और बजाज फिनसर्व के शेयर सबसे अधिक नुकसान में रहे. इन शेयरों में बिकवाली की वजह से ही बाजार पर दबाव बढ़ा. वहीं दूसरी तरफ टेक महिंद्रा, सन फार्मा, एचसीएल टेक और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों में तेजी रही और इन्होंने बाजार को थोड़ा सहारा दिया.गुरुवार को सेंसेक्स 31.61 अंक और निफ्टी 44.30 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ था, लेकिन आज की गिरावट ने उस तेजी पर ब्रेक लगा दिया.
रुपये में दिखी बढ़त
रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में 7 पैसे की मामूली बढ़त के साथ 94.05 प्रति डॉलर पर पहुंच गया. रुपया 94.07 पर खुला था. गुरुवार को रुपया 41 पैसे टूटकर 94.12 पर बंद हुआ था. विदेशी पूंजी के निवेश और कच्चे तेल में नरमी से रुपये को सहारा मिला.
FII का क्या हाल?
वहीं. FII ने गुरुवार को शुद्ध रूप से 7,830.60 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे. इसके बावजूद आज बाजार में गिरावट आई, जिससे साफ है कि घरेलू निवेशकों की बिकवाली हावी रही.
गिरावट की 5 बड़ी वजहें
1. अक्टूबर में रिटेल महंगाई 6.09 फीसदी पर पहुंच गई. यह RBI के टारगेट से ऊपर है. इसी वजह से बाजार को डर है कि दिसंबर में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) नीतिगत दर बढ़ा सकता है. ब्याज दर बढ़ने से लोन महंगा होगा और कंपनियों का मुनाफा घटेगा और इसी डर से निवेशक बिकवाली कर रहे हैं.
2. अक्टूबर के आखिर से सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 12 फीसदी की शानदार रैली आ चुकी है. इतनी तेज तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूलना शुरू कर दिया. यही वजह है कि आज ऊंचे स्तर पर बिकवाली हावी हो गई.
3. आज की गिरावट के पीछे की वजहों में अंतरराष्ट्रीय मामले भी शामिल हैं. मिडिल ईस्ट में नए टेंशन के बाद शुक्रवार को क्रूड ऑयल की कीमतें फिर से 95 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गईं. हालांकि शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.44 पीसदी फिसलकर 95.40 डॉलर प्रति बैरल पर आया, लेकिन ऊंची कीमतों ने निवेशकों को डरा दिया है. फ्यूल महंगा होने से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ने और महंगाई और बढ़ने की आशंका ने निवेशकों को डराया.
4. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके देश को ईरान के साथ डील की जरूरत नहीं है. इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट में लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष और शिपमेंट में रुकावट की चिंता बढ़ गई है. इसका सीधा असर ग्लोबल बाजारों पर पड़ा.
5. एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरों के बाद उनके इस्तीफे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ट्रेड पर तेज असर पड़ने की उम्मीद थी. हालांकि, शुक्रवार को एशियाई मार्केट में मजबूती बनी रही. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2 फीसदी से ज्यादा ऊपर खुला. ताइवान वेटेड और जापान का निक्केई दोनों में करीब 1 फीसदी की बढ़त हुई. वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स भी हरे निशान में हैं.
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