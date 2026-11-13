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Stock Market Falls Reasons: लाल निशान पर Sensex-Nifty, RBI से लेकर ट्रंप तक - जानें गिरावट की 5 बड़ी वजह

स्टॉक मार्केट में गिरावट की 5 बड़ी वजहें (सांकेतिक फोटो) ( Getty Images )

Stock Market Falls Today Reasons: घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में तेज गिरावट देखने को मिली. 3 सत्रों की लगातार तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में आ गए. हालांकि, सुबह 11 बजे तक बीएसई सेंसेक्स के कारोबार में हल्की रिकवरी होती नजर आई. 150 अंक टूटकर ये इंडेक्स 81,700 अंक के आसपास ट्रेड करता नजर आया. जबकि एनएसई निफ्टी भी गिरावट से ऊभरने की कोशिश करते हुए 100 अंक गिरकर 25,190 के करीब पहुंच गया.

बाजार की इस गिरावट के पीछे सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही नहीं, बल्कि महंगाई के आंकड़े और ग्लोबल टेंशन भी बड़ी वजह बने. अक्टूबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 6.09 फीसदी हो गई है, जिसके बाद अगले महीने RBI की ओर से ब्याज दर बढ़ाए जाने की आशंका ने निवेशकों की धारणा को कमजोर कर दिया है.