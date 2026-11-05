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Stock Market Closing: सेंसेक्स 2008 अंक की बढ़त के साथ बंद, निफ्टी में 2.4 प्रतिशत की उछाल

मुंबई: अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनावों के नतीजों का असर गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में देखने को मिला. सकारात्मक माहौल के बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 2000 से अधिक अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ.

30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 2008.61 अंक बढ़कर 79,310.01 पर बंद हुआ. इसी प्रकार निफ्टी 576 अंकों (2.4 प्रतिशत) की बढ़त के साथ 24,536.90 पर बंद हुआ.

3 नवंबर 2026 को हुए अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद वैश्विक रुख (Global Sentiment) में सुधार के बीच स्टॉक मार्केट में यह तेजी आई, क्योंकि मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को बड़ा झटका लगा है. डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिकी संसद के दोनों सदनों - सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर नियंत्रण कर लिया है, जबकि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही.

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में, इंटरग्लोब एविएशन, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों ने सबसे ज्यादा उछाल दर्ज की.

निफ्टी मिडकैप 100 में 1.24% की उछाल दर्ज की गई, और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 1.26% बढ़त रही. निफ्टी स्मॉलकैप 250 में लगभग 1.44% की बढ़त दर्ज की गई, जबकि निफ्टी माइक्रोकैप 250 में 2.02% की बड़ी उछाल दर्ज की गई.

सीमेंट, ऑटो और फाइनेंशियल स्टॉक्स समेत सेक्टोरल इंडेक्स 2.50 प्रतिशत से अधिक उछले. निफ्टी सीमेंट 2.74% बढ़ा, जबकि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और एक्स-बैंक 2.40% बढ़े. निफ्टी बैंक 1.71% बढ़कर 56,867.80 पर पहुंच गया. निफ्टी प्राइवेट बैंक 1.89% और निफ्टी PSU बैंक 1.19% बढ़ा, जबकि रियल्टी इंडेक्स में 2.24% का उछाल रहा.

गुरुवार को बैंकिंग, ऑटो, सीमेंट, फाइनेंशियल और रियल्टी सेक्टर के ज्यादातर शेयर हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे. निवेशकों ने मिड-कैप और स्मॉल-कैप स्टॉक्स खरीदने के लिए पैसे लगाए.

क्रूड ऑयल के दाम में बड़ी गिरावट

इस बीच, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत गिरकर 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई है. समाचार लिखे जाने तक ब्रेंट क्रूड ऑयल 94 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था.

नवंबर के सिर्फ तीन ट्रेडिंग सेशन में विदेशी निवेशकों (FIIs) ने भारतीय इक्विटी में लगभग 17,235 करोड़ रुपये डाले. हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशक (DIIs) लगातार चौथे दिन अपनी हिस्सेदारी घटाते रहे और उन्होंने 3,712 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली दर्ज की.

सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज करने वाले पांच स्टॉक्स (ETV Bharat GFX)

शेयर बाजार में आई तेजी पर टिप्पणी करते हुए, एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा, "यह तेज उछाल बेहतर होती वैश्विक जोखिम धारणा को दर्शाता है, जिसे कच्चे तेल की कम कीमतों और नए सिरे से हुई संस्थागत लिवाली का समर्थन मिला है. हालांकि, शुरुआती कारोबार के बाद भी इन बढ़त को बनाए रखने की बेंचमार्क की क्षमता यह तय करने में महत्वपूर्ण होगी कि क्या यह सकारात्मक चाल एक व्यापक ऊपरी चाल में बदल सकती है. कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है; यह गिरावट भारत जैसी कच्चे तेल के आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्था को कुछ राहत प्रदान करती है."

उन्होंने आगे कहा, "विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) महत्वपूर्ण खरीदारों के रूप में वापस आ गए हैं, विदेशी फंड प्रवाह में यह पुनरुद्धार घरेलू शेयरों के लिए अच्छा विकास है, क्योंकि निरंतर संस्थागत भागीदारी बाजार सुधार को और अधिक गहराई प्रदान कर सकती है."

अमेरिकी बाजारों में तेजी

बुधवार को US इक्विटी मार्केट हरे निशान में बंद हुए. डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 3.03 प्रतिशत बढ़ा, S&P 500 में 1.58 प्रतिशत और नैस्डैक कंपोजिट में 1.44 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया.

एचएसटी वेल्थ के संस्थापक और सीईओ हरिसेलवन राधाकृष्णन ने कहा, "वॉल स्ट्रीट में रातों-रात भारी तेजी देखने को मिली, जबकि कच्चे तेल की कीमतों और ट्रेजरी यील्ड में गिरावट से व्यापक जोखिम वाले माहौल में सुधार हुआ. ब्रेंट क्रूड लगभग 10 प्रतिशत गिरकर 94.50 अमेरिकी डॉलर के आसपास आ गया है, क्योंकि इन संकेतों के बाद कि राजनीतिक दबाव अमेरिकी प्रशासन को ईरान के साथ बातचीत के लिए प्रेरित कर सकता है, ट्रेडर्स ने युद्ध के जोखिम वाले प्रीमियम को आंशिक रूप से कम कर दिया है. पहले की धीरे-धीरे होने वाली गिरावट के विपरीत, अगर यह तेजी बरकरार रहती है, तो इससे भारत के अल्पावधि मैक्रो और कॉरपोरेट मुनाफे के दृष्टिकोण में काफी सुधार हो सकता है."

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