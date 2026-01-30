ETV Bharat / business

स्टॉक क्लोजिंग, मेटल-आईटी शेयरों की बिकवाली से सेंसेक्स-निफ्टी गिरावट के साथ बंद

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: केंद्रीय बजट 2026 से पहले निवेशकों की सतर्कता और मुनाफावसूली के चलते शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई. मेटल और आईटी सेक्टर में कमजोरी के कारण प्रमुख सूचकांक लाल निशान में बंद हुए. कारोबार के अंत में सेंसेक्स 269 अंक या 0.36 प्रतिशत गिरकर 82,269 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 98 अंक या 0.39 प्रतिशत टूटकर 25,320 पर आ गया. मिडकैप-स्मॉलकैप में मिला-जुला रुख

जहां प्रमुख सूचकांकों में गिरावट रही, वहीं व्यापक बाजार में मिला-जुला रुख देखने को मिला. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स में मामूली 0.17 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि एनएसई स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 0.32 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ. भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (Etv Bharat) मेटल सेक्टर में सबसे ज्यादा दबाव

सेक्टोरल मोर्चे पर बाजार में मिश्रित रुख रहा. मेटल शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली और निफ्टी मेटल इंडेक्स 5.34 प्रतिशत टूट गया. आईटी सेक्टर भी दबाव में रहा और निफ्टी आईटी 1.02 प्रतिशत गिरा. विश्लेषकों के मुताबिक, वैश्विक आर्थिक सुस्ती की आशंका और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी के कारण आईटी शेयरों पर दबाव बना. मीडिया और एफएमसीजी में मजबूती

कमजोरी के बीच कुछ सेक्टरों में खरीदारी भी दिखी. निफ्टी मीडिया 2.07 प्रतिशत चढ़ा, जबकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 1.09 प्रतिशत और एफएमसीजी 1.41 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए.