आर्थिक सर्वे के जोश में झूम उठा बाजार: लगातार तीसरे दिन बढ़त, निफ्टी 25,400 के पार बंद

सांकेतिक फोटो ( Etv Bharat )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजारों ने गुरुवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में अपनी बढ़त का सिलसिला जारी रखा. संसद में वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश होने के बाद निवेशकों की धारणा में जबरदस्त सुधार देखा गया, जिससे शुरुआती अस्थिरता के बावजूद बाजार हरे निशान में बंद होने में सफल रहा. बजट से पहले मार्केट में रौनक

कारोबार के अंत में, सेंसेक्स (Sensex) 221.60 अंक या 0.27% की मजबूती के साथ 82,566.37 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी (Nifty) 76.15 अंक या 0.3% की बढ़त लेकर 25,418.90 पर पहुँच गया. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि निफ्टी के लिए 25,300 का स्तर अब एक मजबूत सपोर्ट के रूप में उभरा है, जबकि ऊपर की ओर 25,600 का लक्ष्य देखा जा रहा है. भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (ETV Bharat) आर्थिक सर्वे का असर

बाजार में आई इस तेजी की मुख्य वजह आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए सकारात्मक आर्थिक आंकड़े रहे. सर्वे में आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 6.8% से 7.2% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है. इसके अलावा, सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2026 के लिए 4.4% राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने की प्रतिबद्धता ने निवेशकों के बीच विश्वास बढ़ाया.