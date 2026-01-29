ETV Bharat / business

आर्थिक सर्वे के जोश में झूम उठा बाजार: लगातार तीसरे दिन बढ़त, निफ्टी 25,400 के पार बंद

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के सकारात्मक आंकड़ों ने निवेशकों के भरोसे को मजबूती दी, जिससे सेंसक्स और निफ्टी लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 29, 2026 at 4:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: भारतीय शेयर बाजारों ने गुरुवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में अपनी बढ़त का सिलसिला जारी रखा. संसद में वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश होने के बाद निवेशकों की धारणा में जबरदस्त सुधार देखा गया, जिससे शुरुआती अस्थिरता के बावजूद बाजार हरे निशान में बंद होने में सफल रहा.

बजट से पहले मार्केट में रौनक
कारोबार के अंत में, सेंसेक्स (Sensex) 221.60 अंक या 0.27% की मजबूती के साथ 82,566.37 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी (Nifty) 76.15 अंक या 0.3% की बढ़त लेकर 25,418.90 पर पहुँच गया. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि निफ्टी के लिए 25,300 का स्तर अब एक मजबूत सपोर्ट के रूप में उभरा है, जबकि ऊपर की ओर 25,600 का लक्ष्य देखा जा रहा है.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग
भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (ETV Bharat)

आर्थिक सर्वे का असर
बाजार में आई इस तेजी की मुख्य वजह आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए सकारात्मक आर्थिक आंकड़े रहे. सर्वे में आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 6.8% से 7.2% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है. इसके अलावा, सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2026 के लिए 4.4% राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने की प्रतिबद्धता ने निवेशकों के बीच विश्वास बढ़ाया.

सेक्टर और शेयरों का हाल
आज के कारोबार में मेटल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के शेयरों में सबसे अधिक खरीदारी देखी गई. निफ्टी मेटल इंडेक्स 3% से ज्यादा की छलांग लगाकर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा. दिग्गज शेयरों में टाटा स्टील, एलएंडटी (L&T), एक्सिस बैंक और एनटीपीसी (NTPC) ने शानदार प्रदर्शन किया और इनमें 4.5% तक की तेजी दर्ज की गई.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट (ETV Bharat)

दूसरी ओर, एशियन पेंट्स, मारुति सुजुकी, टीसीएस (TCS) और इंडिगो जैसे शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा और ये गिरावट के साथ बंद हुए. मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी क्रमशः 0.18% और 0.20% की मामूली बढ़त देखी गई.

रुपये की स्थिति
शेयर बाजार में मजबूती के बावजूद, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले सुस्त बना रहा. बजट से पहले की सावधानी के चलते रुपया 91.94 के स्तर पर ट्रेड करता दिखा. बाजार की नजर अब पूरी तरह से 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर टिकी है.

ETV Bharat
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप लूजर की लिस्ट (इंडियन शेयर मार्केट के टॉप लूजर की लिस्ट)

यह भी पढ़ें- ऐतिहासिक महा-समझौता, भारत और यूरोपीय संघ ने 18 साल के लंबे इंतजार के बाद व्यापार संधि पर किए हस्ताक्षर

TAGGED:

STOCK MARKET TODAY
STOCK MARKET CLOSE
STOCK MARKET UPDATE
STOCK MARKET STOCK MARKET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.