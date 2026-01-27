ETV Bharat / business

शेयर बाजार में रौनक: सेंसेक्स 500 अंक उछला, निफ्टी 25,200 के ऐतिहासिक स्तर के पार बंद

भारतीय बाजार बढ़त के साथ हुआ बंद; सेंसेक्स 500 अंक उछला, निफ्टी 25200 के पार

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 27, 2026 at 3:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार आज शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही प्रमुख सूचकांकों ने निवेशकों के उत्साह के बीच मजबूत प्रदर्शन किया. सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स 500 अंकों से अधिक की तेजी के साथ बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 25,200 के महत्वपूर्ण स्तर को पार करने में सफल रहा.

यह खबर अपडेट हो रही है

TAGGED:

STOCK MARKET STOCK MARKET
STOCK MARKET TODAY
STOCK MARKET CLOSE
STOCK MARKET UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.