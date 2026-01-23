ETV Bharat / business

Nifty 25,300 के पार: लगातार दूसरे दिन बाजार में बढ़त, आईटी शेयरों का दबदबा

भारतीय शेयर बाजार में आज भू-राजनीतिक तनाव में कमी और मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी ने बढ़त के साथ कारोबार शुरू किया.

सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 23, 2026 at 10:18 AM IST

3 Min Read
मुंबई: भू-राजनीतिक तनाव में कमी और वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ शुरुआत की. सुबह 9.30 बजे, सेंसेक्स 132 अंक या 0.16 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,440 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 52 अंक या 0.21 प्रतिशत चढ़कर 25,342 पर पहुंच गया.

मिडकैप और स्मॉलकैप में भी तेजी
ब्रॉड-बेस्ड इंडेक्स भी बेंचमार्क के अनुरूप रहे. निफ्टी मिडकैप 100 में 0.32 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.24 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई.

सेक्टोरल इंडेक्स का हाल
अधिकांश सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे थे. हालांकि, निफ्टी मीडिया, पीएसयू बैंक, रियल्टी और ऑयल एंड गैस सेक्टर में गिरावट देखी गई. निफ्टी मेटल सबसे ज्यादा चढ़ने वाला सेक्टर रहा, जिसमें 0.9 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई. वहीं निफ्टी मीडिया सबसे बड़ा गिरावट वाला सेक्टर रहा, जो 0.74 प्रतिशत टूट गया.

निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 25,100–25,150 के स्तर पर है. जबकि मुख्य रेजिस्टेंस ज़ोन 25,400–25,450 के बीच देखा जा रहा है.

एशियाई बाजारों में भी मजबूती
एशिया-पैसिफिक बाजारों में भी सुबह के कारोबार में तेजी देखने को मिली. वॉल स्ट्रीट में आई मजबूती और भू-राजनीतिक चिंताओं में कमी से निवेशकों का भरोसा बढ़ा. इसके अलावा, बैंक ऑफ जापान द्वारा ब्याज दरों को स्थिर रखने के फैसले से भी बाजार को समर्थन मिला.

एफआईआई की बिकवाली, डीआईआई की खरीद जारी
2025 में देखने को मिला एफआईआई की लगातार बिकवाली और डीआईआई की खरीद का रुझान 2026 में भी जारी है. निवेशक अब इस ट्रेंड में बदलाव के संकेत बजट 2026 से मिलने की उम्मीद कर रहे हैं. विश्लेषकों का कहना है कि भारत में कॉरपोरेट अर्निंग ग्रोथ के आधार पर ही एफआईआई का रुख तय होगा, क्योंकि वे कम वैल्यूएशन और बेहतर कमाई वाले अन्य बाजारों में भी निवेश कर सकते हैं.

आगे भी जारी रह सकती है एफआईआई बिकवाली
चूंकि कमाई में मजबूत वृद्धि आने में समय लग सकता है, इसलिए एफआईआई की बिकवाली आगे भी जारी रहने की आशंका जताई जा रही है. विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी सकारात्मक खबर से आने वाली तेजी पर एफआईआई शॉर्ट पोजिशन बढ़ा रहे हैं, जिससे बड़ी रैली की संभावना सीमित बनी हुई है.

एशियाई बाजारों का हाल

  • चीन का शंघाई इंडेक्स 0.27 प्रतिशत चढ़ा
  • शेन्ज़ेन 0.24 प्रतिशत मजबूत
  • जापान का निक्केई 0.5 प्रतिशत ऊपर
  • हांगकांग हैंगसेंग 0.29 प्रतिशत चढ़ा
  • दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.92 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ

अमेरिकी बाजार भी मजबूती के साथ बंद

  • अमेरिकी बाजार गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुए.
  • नैस्डैक 0.91 प्रतिशत चढ़ा
  • एसएंडपी 500 में 0.55 प्रतिशत की तेजी
  • डॉव जोंस 0.63 प्रतिशत मजबूत हुआ

एफआईआई और डीआईआई का निवेश आंकड़ा
22 जनवरी को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने 2,550 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने 4,223 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की

