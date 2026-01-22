ETV Bharat / business

शेयर बाजार में जोरदार रिकवरी, सेंसेक्स 397 अंक चढ़कर 82,307 पर, निफ्टी 25,289 पर बंद

कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 397.74 अंकों यानी 0.49 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,307.37 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 132.4 अंक या 0.53 प्रतिशत चढ़कर 25,289.9 पर पहुंच गया.

बाजार की धारणा उस समय और बेहतर हुई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह 1 फरवरी को यूरोपीय संघ के देशों पर कोई नया टैरिफ नहीं लगाएंगे. इसके अलावा उन्होंने नाटो के साथ ग्रीनलैंड को लेकर भविष्य के समझौते के लिए एक ढांचा तय होने की बात कही. ट्रंप की अमेरिका और भारत के बीच बेहतरीन व्यापार समझौते को लेकर की गई टिप्पणी ने भी घरेलू बाजार में खरीदारी को प्रोत्साहन दिया.

मुंबई: गुरुवार को भारतीय शेयर बाजारों में तीन सत्रों की गिरावट के बाद जोरदार रिकवरी देखने को मिली. सकारात्मक वैश्विक संकेतों और भू-राजनीतिक तनाव में कमी से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ, जिससे बाजार हरे निशान में बंद हुआ.

तकनीकी विश्लेषकों के अनुसार, जब तक निफ्टी 25,120 के स्तर के ऊपर बना रहता है, तब तक बाजार की संरचना स्थिर बनी रहेगी और इसमें धीरे-धीरे 25,400 से 25,500 तक जाने की संभावना है. विशेषज्ञों का मानना है कि 25,600 के ऊपर निर्णायक बंद होने पर ही मजबूत तेजी की पुष्टि होगी और बाजार का रुझान पूरी तरह से तेजी की ओर मुड़ जाएगा. हालांकि, यदि निफ्टी 25,120 का स्तर बनाए रखने में विफल रहता है, तो बाजार पर दबाव बढ़ सकता है और यह 25,100 तक फिसल सकता है.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट (Etv Bharat)

बीएसई पर कई दिग्गज शेयरों में खरीदारी देखने को मिली. अदाणी पोर्ट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) और टाटा स्टील प्रमुख लाभ में रहे. दूसरी ओर, ईटरनल, टाइटन, मारुति सुजुकी और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

सेक्टर के लिहाज से बाजार में व्यापक मजबूती रही. निफ्टी रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए. निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी मीडिया सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले सेक्टर रहे, जिनमें 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई.

(null)

विस्तृत बाजारों में भी सकारात्मक रुख दिखा. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1.34 प्रतिशत चढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.76 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल रुझान सीमित दायरे में सकारात्मक बना हुआ है और निवेशकों को समर्थन स्तरों पर खरीदारी तथा ऊपरी स्तरों पर मुनाफावसूली की रणनीति अपनाने की सलाह दी जा रही है.

यह भी पढ़ें- PM Kisan 22nd Installment: बजट से पहले सरकार दे सकती है खुशखबरी, इन किसानों को मिलेंगे पैसे