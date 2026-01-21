ETV Bharat / business

शेयर बाजार में गिरावट: सेंसेक्स 271 अंक टूटा, निफ्टी 25,130 पर बंद

बुधवार को वैश्विक तनाव और विदेशी बिकवाली से बाजार लगातार तीसरे दिन गिरा.

सांकेतिक फोटो (Etv Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 21, 2026 at 4:17 PM IST

3 Min Read
मुंबई: वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अनिश्चितताओं के कारण भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की गई. निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया, जिससे बाजार पर दबाव बना रहा. कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 270.84 अंकों या 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,909.63 पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई निफ्टी 75 अंक या 0.30 प्रतिशत फिसलकर 25,157.50 पर आ गया.

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी अगर 25,130 के स्तर से नीचे टिकता है तो इसमें और कमजोरी देखने को मिल सकती है और सूचकांक 24,920–24,900 के स्तर तक फिसल सकता है. विश्लेषकों का कहना है कि फिलहाल बाजार में बड़ी गिरावट के संकेत नहीं हैं, बल्कि यह हालिया तेजी के बाद का समेकन (कंसोलिडेशन) चरण है. निफ्टी का यह लगातार चौथा कमजोर बंद माना जा रहा है.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग
भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (ETV Bharat)

सेंसेक्स पर कई दिग्गज शेयरों में बिकवाली देखने को मिली. ICICI बैंक, ट्रेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL), एक्सिस बैंक और एलएंडटी के शेयरों ने बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव डाला. इन शेयरों में आई गिरावट के कारण सूचकांक संभल नहीं सका.

हालांकि, कुछ चुनिंदा शेयरों में खरीदारी भी देखने को मिली. एटरनल, अल्ट्राटेक सीमेंट, अडानी पोर्ट्स और इंडिगो के शेयरों में मजबूती रही, जिससे बाजार में और बड़ी गिरावट कुछ हद तक थम गई. सेक्टोरल आधार पर देखा जाए तो केमिकल सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई. निफ्टी केमिकल इंडेक्स 2.12 प्रतिशत टूट गया. इसके अलावा, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स में 1.66 प्रतिशत और निफ्टी बैंक इंडेक्स में 1.02 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट (ETV Bharat)

इसके उलट, मेटल और ऑयल एंड गैस सेक्टर में कुछ मजबूती देखने को मिली. निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.57 प्रतिशत चढ़ा, जबकि निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स में 0.27 प्रतिशत की बढ़त रही. बाजार की व्यापक स्थिति भी कमजोर रही. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1.14 प्रतिशत गिरा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.9 प्रतिशत नीचे बंद हुआ, जिससे साफ है कि मिड और स्मॉलकैप शेयरों में दबाव बना हुआ है.

इस बीच, भारतीय रुपया भी कमजोरी के साथ 91.60 के स्तर से नीचे कारोबार करता नजर आया और करीब 0.70 प्रतिशत टूट गया. यूरोप और ग्रीनलैंड से जुड़े भू-राजनीतिक तनाव, अमेरिका की संभावित टैरिफ नीतियों और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता ने रुपये पर दबाव बढ़ाया.

लूजर्स
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप लूजर्स की लिस्ट (ETV Bharat)

विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतों में तेज उछाल से आयात बिल बढ़ रहा है, जिससे रुपये पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है. निकट भविष्य में रुपया 90.90 से 92 के दायरे में उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार कर सकता है.

संपादक की पसंद

