ग्लोबल टेंशन के बीच शेयर बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 1065 अंक टूटा, निफ्टी 25300 के नीचे बंद

भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर ( getty image )

मुंबई: एशियाई बाजारों से मिले सुस्त संकेतों और बढ़ते वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों के बीच मंगलवार (20 जनवरी) को भारतीय शेयर बाजार भारी दबाव में नजर आए. कारोबारी सत्र के दौरान निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया, जिसका असर प्रमुख सूचकांकों पर साफ दिखाई दिया. दिन के अंत में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही एक फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए. बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 83,207 अंक पर खुला. हालांकि, खुलते ही बाजार में कमजोरी दिखने लगी और जैसे-जैसे दिन बढ़ा, बिकवाली का दबाव तेज होता गया. दोपहर बाद बाजार में गिरावट और गहराई और अंत में सेंसेक्स 1,065.71 अंक या 1.28 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,180.47 अंक पर बंद हुआ. इसी तरह, एनएसई का निफ्टी-50 भी सपाट शुरुआत के बावजूद टिक नहीं पाया. इंडेक्स 25,580 अंक पर खुला, लेकिन कुछ ही देर में 25,500 के नीचे फिसल गया. पूरे दिन बिकवाली हावी रहने के बाद निफ्टी 353 अंक या 1.38 प्रतिशत टूटकर 25,232.50 अंक पर बंद हुआ. भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (ETV Bharat) वैश्विक अनिश्चितता से बिगड़ी धारणा

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर बढ़ते राजनीतिक और व्यापारिक तनावों ने निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता को कमजोर किया है. अमेरिका की ओर से टैरिफ को लेकर लगातार सख्त बयानबाजी और यूरोपीय देशों के साथ बढ़ते मतभेदों ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा दी है. इसके चलते निवेशक जोखिम वाले एसेट्स से दूरी बनाते नजर आए.