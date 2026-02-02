भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ बंद, सेंसेक्स 943.52 अंक उछला
बजट पेश के दूसरे दिन सोमवार को कारोबार सत्र के अंत में भारतीय शेयर बाजार बंपर तेजी के साथ बंद हुआ.
Published : February 2, 2026 at 4:45 PM IST
मुंबई : भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में तेजी के साथ बंद हुआ. दिन के अंत में सेंसेक्स 943.52 अंक या 1.17 प्रतिशत की तेजी के साथ 81,666.46 और निफ्टी 262.95 अंक या 1.06 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,088.40 पर था.
बाजार में तेजी का नेतृत्व इन्फ्रा और ऑटो शेयरों ने किया. फलस्वरूप निफ्टी इन्फ्रा (2.26 प्रतिशत), निफ्टी ऑटो (2.13 प्रतिशत), निफ्टी पीएसई (2.04 प्रतिशत), निफ्टी पीएसई (2.04 प्रतिशत), निफ्टी ऑयलएंडगैस (2.04 प्रतिशत), निफ्टी मेटल (1.88 प्रतिशत) और निफ्टी कमोडिटीज (1.87 प्रतिशत) की तेजी के साथ बंद हुआ.
केवल निफ्टी आईटी (0.47 प्रतिशत) और निफ्टी हेल्थकेयर (0.08 प्रतिशत) की कमजोरी के साथ बंद हुआ.
वहीं इस दौरान लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी बड़ी तेजी देखी गई. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 546.80 अंक या 0.96 प्रतिशत की तेजी के साथ 57,667.60 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 105.20 अंक या 0.64 प्रतिशत की बढ़त के साथ 16,523.35 पर था.
सेंसेक्स पैक में पावर ग्रिड, अदाणी पोर्ट्स, बीईएल, एमएंडएम, एलएंडटी, इंडिगो, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, आईटीसी, बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक और मारुति सुजुकी गेनर्स थे. एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, ट्रेंट, टाइटन और कोटक महिंद्रा बैंक लूजर्स थे.
बाजार के एक टेक्निकल एनालिस्ट के मुताबिक बड़ी गिरावट के बाद निफ्टी में मजबूत उछाल देखने को मिला है. हालांकि, व्यापक ट्रेंड अभी भी कमजोर बना हुआ है. साथ ही इंडेक्स अभी भी 200 डीएमए से नीचे है.
उन्होंने आगे कहा कि किसी भी तेजी को लीवरेज पॉजिशन को कम करने और शॉर्ट पॉजिशन बनाने के लिए किया जाना चाहिए. निफ्टी के लिए रुकावट का स्तर 25,200 है और सपोर्ट 24,900 के आसपास है.
मिले-जुले वैश्विक संकेतों के बीच हालांकि भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में खुला था. इस दौरान, बीएसई सेंसेक्स 167.26 अंक या 0.21 प्रतिशत गिरकर 80,555.68 पर खुला, तो वहीं एनएसई निफ्टी 28.95 अंक या 0.12 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,796.50 पर खुला. हालांकि कुछ ही मिनटों बाद बाजार हरे निशान में आ गया.
