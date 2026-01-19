Stock Closing: सोमवार को औंधे मुंह गिरा शेयर बाजार; सेंसेक्स 324 अंक और निफ्टी 108 अंक लुढ़का
आज भारतीय शेयर बाजार भारी बिकवाली के दबाव में रहा. सेंसेक्स 83,246 और निफ्टी 25,585 के स्तर पर बंद हुए.
Published : January 19, 2026 at 4:25 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए सप्ताह का पहला कारोबारी दिन निराशाजनक रहा. सोमवार को भारी उतार-चढ़ाव के बीच दिग्गज हेवीवेट शेयरों में जबरदस्त बिकवाली के कारण बेंचमार्क सूचकांक लाल निशान पर बंद हुए. सेंसेक्स (Sensex) आज 324.17 अंक (0.39%) की गिरावट के साथ 83,246.18 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 50 (Nifty 50) 108.85 अंक (0.42%) फिसलकर 25,585.50 के स्तर पर आ गया. बाजार की शुरुआत सपाट हुई थी, लेकिन दोपहर के सत्र में चुनिंदा बड़े शेयरों में बिकवाली बढ़ने से सूचकांक रिकवर नहीं कर पाए.
दिग्गज कंपनियों के कमजोर नतीजे
रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) और आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) जैसी दिग्गज कंपनियों के तीसरी तिमाही (Q3) के नतीजों ने निवेशकों को निराश किया. विप्रो (Wipro) के शेयरों में 8% से अधिक की भारी गिरावट देखी गई, जिसका मुख्य कारण मुनाफे में कमी और भविष्य के लिए कमजोर गाइडेंस रहा.
वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूरोपीय देशों पर नए टैरिफ लगाने की चेतावनी के बाद वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता का माहौल बन गया है. इसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा.
विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की बिकवाली
विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजार से लगातार पूंजी निकालने का सिलसिला आज भी जारी रहा, जिससे बाजार पर दबाव बना रहा.
सेक्टरवार प्रदर्शन
आज के कारोबार में रियल्टी, आईटी, और ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे ज्यादा मार पड़ी. हालांकि, एफएमसीजी (FMCG) और ऑटो सेक्टर के शेयरों ने कुछ हद तक गिरावट को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे बाजार को संभालने में नाकाम रहे.
निवेशकों की संपत्ति में गिरावट
बाजार में आई इस गिरावट के कारण बीएसई (BSE) में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण (Market Cap) काफी घट गया, जिससे निवेशकों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है. चांदी और अन्य कीमती धातुओं की कीमतों में उछाल देखा गया, क्योंकि निवेशकों ने जोखिम भरे इक्विटी बाजार से हटकर सुरक्षित निवेश की ओर रुख किया.
विशेषज्ञों की राय
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में बाजार की चाल काफी हद तक शेष कॉर्पोरेट नतीजों और वैश्विक संकेतों पर निर्भर करेगी. यदि वैश्विक बाजारों में स्थिरता नहीं आती और एफआईआई की बिकवाली नहीं रुकती, तो निफ्टी में और गिरावट देखी जा सकती है. निवेशकों को फिलहाल सतर्क रहने और केवल मजबूत बुनियादी सिद्धांतों वाले शेयरों में ही निवेश करने की सलाह दी जा रही है.
आज के सत्र में टाटा मोटर्स और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे कुछ शेयरों ने बढ़त दर्ज की, लेकिन रिलायंस और आईटी दिग्गजों की गिरावट उन पर भारी पड़ी. बाजार बंद होते समय निवेशकों की नजर अब आगामी केंद्रीय बजट और वैश्विक केंद्रीय बैंकों के रुख पर टिकी हुई है.
