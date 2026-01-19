ETV Bharat / business

Stock Closing: सोमवार को औंधे मुंह गिरा शेयर बाजार; सेंसेक्स 324 अंक और निफ्टी 108 अंक लुढ़का

सांकेतिक फोटो ( Etv Bharat )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के लिए सप्ताह का पहला कारोबारी दिन निराशाजनक रहा. सोमवार को भारी उतार-चढ़ाव के बीच दिग्गज हेवीवेट शेयरों में जबरदस्त बिकवाली के कारण बेंचमार्क सूचकांक लाल निशान पर बंद हुए. सेंसेक्स (Sensex) आज 324.17 अंक (0.39%) की गिरावट के साथ 83,246.18 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 50 (Nifty 50) 108.85 अंक (0.42%) फिसलकर 25,585.50 के स्तर पर आ गया. बाजार की शुरुआत सपाट हुई थी, लेकिन दोपहर के सत्र में चुनिंदा बड़े शेयरों में बिकवाली बढ़ने से सूचकांक रिकवर नहीं कर पाए. दिग्गज कंपनियों के कमजोर नतीजे

रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) और आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) जैसी दिग्गज कंपनियों के तीसरी तिमाही (Q3) के नतीजों ने निवेशकों को निराश किया. विप्रो (Wipro) के शेयरों में 8% से अधिक की भारी गिरावट देखी गई, जिसका मुख्य कारण मुनाफे में कमी और भविष्य के लिए कमजोर गाइडेंस रहा. वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूरोपीय देशों पर नए टैरिफ लगाने की चेतावनी के बाद वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता का माहौल बन गया है. इसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा. विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की बिकवाली

विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजार से लगातार पूंजी निकालने का सिलसिला आज भी जारी रहा, जिससे बाजार पर दबाव बना रहा.