इन्फोसिस के दमदार नतीजों से बाजार में रौनक, निफ्टी 25,694 के करीब बंद

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: अमेरिकी बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुए. हालांकि, ऊपरी स्तरों पर मुनाफावसूली और फार्मा शेयरों में कमजोरी के कारण बाजार की तेजी सीमित रही. तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स मजबूत शुरुआत करते हुए 83,670 अंक पर खुला. कारोबार के दौरान यह 700 अंकों से अधिक चढ़कर 84,000 के स्तर को पार कर गया. हालांकि, अंत में मुनाफावसूली के दबाव में सेंसेक्स 187.64 अंक यानी 0.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83,570.35 अंक पर बंद हुआ. भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (ETV Bharat) वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी-50 भी 25,696 अंक पर मजबूती के साथ खुला और दिन के दौरान 25,873 के उच्च स्तर तक पहुंचा. कारोबार के अंत में निफ्टी 28.75 अंक या 0.11 प्रतिशत की मामूली तेजी के साथ 25,694 अंक पर बंद हुआ. टॉप गेनर्स और लूजर्स

सेंसेक्स की कंपनियों में इन्फोसिस सबसे ज्यादा फायदे में रहा और करीब 5.7 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ. इसके अलावा टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टीसीएस, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट और बजाज फाइनेंस में भी खरीदारी देखने को मिली.