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Stocks Market Closing: हफ्ते के आखिरी दिन धड़ाम हुआ बाजार; सेंसेक्स 319 अंक टूटा, निफ्टी 25,145 पर बंद

लाल निशान पर स्टॉक मार्केट क्लोज (सांकेतिक फोटो) ( getty image )

Stock Market Closing, 13 November: हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र के दौरान शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ. शुक्रवार को शुरुआती कारोबार ही 480 अंकों की गिरावट के साथ शुरू हुआ और दिनभर में रिकवरी की कोशिश के बाद अंत में लाल निशान पर बाजार बंद हुआ. दिन के दूसरे हिस्से में सेंसेक्स ने 319 अंक और निफ्टी ने 25150 के नीचे क्लोजिंग दी. हालांकि, पिछले सत्र यानी 12 नवंबर 2026 को कारोबार के दौरान निवेशकों के बीच कभी तेजी तो कभी बिकवाली का माहौल था.लेकिन आज बाजार पर प्रॉफिट बुकिंग हावी रही.

बाजार की इस गिरावट के पीछे सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही नहीं, बल्कि महंगाई के आंकड़े और ग्लोबल टेंशन भी बड़ी वजह बने. अक्टूबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 6.09 फीसदी हो गई है, जिसके बाद अगले महीने RBI की ओर से ब्याज दर बढ़ाए जाने की आशंका ने निवेशकों की धारणा को कमजोर कर दिया.