Stocks Market Closing: हफ्ते के आखिरी दिन धड़ाम हुआ बाजार; सेंसेक्स 319 अंक टूटा, निफ्टी 25,145 पर बंद
Stock Market Closing, 13 November: शुक्रवार का दिन बाजार पर बिकवाली हावी हुआ. हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में सेंसेक्स-निफ्टी लाल निशान पर बंद हुए.
Published : November 13, 2026 at 3:42 PM IST
Stock Market Closing, 13 November: हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र के दौरान शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ. शुक्रवार को शुरुआती कारोबार ही 480 अंकों की गिरावट के साथ शुरू हुआ और दिनभर में रिकवरी की कोशिश के बाद अंत में लाल निशान पर बाजार बंद हुआ. दिन के दूसरे हिस्से में सेंसेक्स ने 319 अंक और निफ्टी ने 25150 के नीचे क्लोजिंग दी. हालांकि, पिछले सत्र यानी 12 नवंबर 2026 को कारोबार के दौरान निवेशकों के बीच कभी तेजी तो कभी बिकवाली का माहौल था.लेकिन आज बाजार पर प्रॉफिट बुकिंग हावी रही.
बाजार की इस गिरावट के पीछे सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही नहीं, बल्कि महंगाई के आंकड़े और ग्लोबल टेंशन भी बड़ी वजह बने. अक्टूबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 6.09 फीसदी हो गई है, जिसके बाद अगले महीने RBI की ओर से ब्याज दर बढ़ाए जाने की आशंका ने निवेशकों की धारणा को कमजोर कर दिया.
कैसा रहा आज का कारोबार?
आज के सेशन में बाजार शुरू से ही गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आया. सुबह के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में दबाव दिखा. कई बड़े शेयरों में बिकवाली आई, जिससे बाजार नीचे की ओर गिरता चला गया. यही गिरावट दोपहर के सत्र में भी दिखी. सेंसेक्स 318.56 अंक या 0.39 फीसदी गिरा और 81,592.45 के लेवल पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 155.05 अंक या 0.61 फीसदी फिसलकर 25145 के करीब बंद हुआ.
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