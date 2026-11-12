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Stock Market Closing, 12 November: उतार-चढ़ाव के बाद हरे निशान में बाजार बंद, Sensex 31 अंक चढ़ा, Nifty 25299 पर क्लोज; ये बने आज के टॉप गेनर्स, लूजर्स

स्टॉक मार्केट क्लोजिंग, 12 नवंबर 2026 (सांकेतिक फोटो) ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: आज शेयर बाजार में दिनभर उतार-चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन आखिर में बाजार हरे निशान में बंद हुआ. 12 नवंबर 2026 को कारोबार के दौरान निवेशकों के बीच कभी तेजी तो कभी बिकवाली का माहौल रहा. सुबह बाजार की शुरुआत थोड़ी सुस्त रही, लेकिन दोपहर के बाद खरीदारी लौटी और बाजार ने अपनी बढ़त को संभाल लिया.

दिन के अंत में बीएसई सेंसेक्स 31.61 अंक या 0.04 फीसदी की बढ़त के साथ 81,911.01 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 50 भी 44.30 अंक या 0.18 फीसदी चढ़कर 25,299.35 पर पहुंच गया. हालांकि तेजी ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन लगातार उतार-चढ़ाव के बाद बाजार का हरे निशान में बंद होना निवेशकों के लिए राहत की बात रही.