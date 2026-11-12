Stock Market Closing, 12 November: उतार-चढ़ाव के बाद हरे निशान में बाजार बंद, Sensex 31 अंक चढ़ा, Nifty 25299 पर क्लोज; ये बने आज के टॉप गेनर्स, लूजर्स
Stock Market Closing: बीएसई सेंसेक्स 31.61 अंक की बढ़त के साथ 81,911 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 50 भी 25,299 पर क्लोज हुआ।
Published : November 12, 2026 at 4:29 PM IST
नई दिल्ली: आज शेयर बाजार में दिनभर उतार-चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन आखिर में बाजार हरे निशान में बंद हुआ. 12 नवंबर 2026 को कारोबार के दौरान निवेशकों के बीच कभी तेजी तो कभी बिकवाली का माहौल रहा. सुबह बाजार की शुरुआत थोड़ी सुस्त रही, लेकिन दोपहर के बाद खरीदारी लौटी और बाजार ने अपनी बढ़त को संभाल लिया.
दिन के अंत में बीएसई सेंसेक्स 31.61 अंक या 0.04 फीसदी की बढ़त के साथ 81,911.01 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 50 भी 44.30 अंक या 0.18 फीसदी चढ़कर 25,299.35 पर पहुंच गया. हालांकि तेजी ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन लगातार उतार-चढ़ाव के बाद बाजार का हरे निशान में बंद होना निवेशकों के लिए राहत की बात रही.
कैसा रहा आज का कारोबार?
आज का सेशन शुरू से ही वोलेटाइल यानी उतार-चढ़ाव वाला रहा. सुबह के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में दबाव दिखा. कई बड़े शेयरों में बिकवाली आई, जिससे बाजार थोड़ा नीचे चला गया. लेकिन दोपहर बाद निचले स्तरों से खरीदारी शुरू हुई और बाजार ने धीरे-धीरे अपनी खोई हुई बढ़त वापस पा ली.
सेंसेक्स ने आज 0.04 फीसदी की बढ़त दर्ज की. यह 31.61 अंक चढ़कर 81,911.01 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 50 ने 0.18 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ 25,299.35 पर क्लोजिंग दी. निफ्टी में 44.30 अंक की तेजी आई. इसका मतलब है कि बाजार में आज बड़ी तेजी नहीं आई, बल्कि बाजार एक सीमित दायरे में ही घूमता रहा.
आज के टॉप गेनर्स, लूजर्स
आज के कारोबार में एचडीएफसी लाइफ, श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में रहे. वहीं दूसरी तरफ ओएनजीसी, एचयूएल और नेस्ले में गिरावट देखने को मिली और ये आज के टॉप लूजर रहे.
मिडकैप में लगातार चौथे दिन तेजी
निफ्टी मिडकैप में भी तेजी का सिलसिला जारी रहा. मिडकैप इंडेक्स लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ और कारोबार के दौरान इसमें करीब 500 अंकों की तेजी आई. आज मिडकैप में पीबी फिनटेक, कल्याण ज्वैलर्स और पेटीएम सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयर रहे. इन शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली.
बैंक निफ्टी में 700 अंक से ज्यादा की छलांग
निफ्टी बैंक की रैली आज भी जारी रही. बैंक निफ्टी में 1.2 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी आई और यह 700 अंकों से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ. बैंकिंग शेयरों में आज जोरदार खरीदारी देखने को मिली. इंडसइंड बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और यस बैंक आज के टॉप गेनर रहे.
स्मॉलकैप भी लगातार चौथे दिन हरे निशान में
निफ्टी स्मॉलकैप भी आज हरे निशान में बंद हुआ. स्मॉलकैप में लगातार चौथे दिन तेजी रही और इसमें 1 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली. छोटे और मझोले शेयरों में निवेशकों का भरोसा बना हुआ है. आज स्मॉलकैप में एबी रियल्टी, सिग्नैचर ग्लोबल और अनन्त राज सबसे ज्यादा चढ़े.
रियल्टी सेक्टर रहा सबसे आगे
आज के कारोबार में सबसे ज्यादा तेजी रियल्टी सेक्टर में देखने को मिली. निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 4.5 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ और यह आज का टॉप सेक्टोरल गेनर रहा. रियल्टी शेयरों में जमकर खरीदारी हुई. सिग्नैचर ग्लोबल और अनन्त राज इस सेक्टर के सबसे बड़े गेनर रहे.
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