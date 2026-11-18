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Stock Market Closing, 18 November: बाजार में प्रॉफिट बुकिंग हावी; SENSEX 500 अंक टूटा, NIFTY 25300 के नीचे बंद

स्टॉक मार्केट में बेयर हावी (सांकेतिक फोटो) ( getty image )

नई दिल्ली: शेयर बाजार में बुधवार को दो दिन की तेजी के बाद जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हावी रही. कारोबारी सत्र के अंत में बीएसई सेंसेक्स 500.38 अंक यानी 0.61 फीसदी गिरकर 82,031.81 पर बंद हुआ. दिनभर बिकवाली के दबाव में एनएसई का निफ्टी 50 भी बेहाल रहा और 159.45 अंक यानी 0.63 फीसदी गिरकर 25,227.95 पर बंद हुआ.

सेंसेक्स की तरह निफ्टी में भी निवेशकों ने ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुक किया. Nifty ने 2 सेशन की तेजी का सिलसिला तोड़ दिया. Nifty के 50 शेयरों में से 35 से ज्यादा शेयर लाल निशान में बंद हुए, जिससे साफ हो गया कि गिरावट सिर्फ कुछ शेयरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे बाजार में फैली हुई थी.