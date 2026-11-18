Stock Market Closing, 18 November: बाजार में प्रॉफिट बुकिंग हावी; SENSEX 500 अंक टूटा, NIFTY 25300 के नीचे बंद
Stock Market Closing, 18 November: 2 दिनों की तेजी के बाद बाजार में बुधवार को प्रॉफिटबुकिंग हुई. सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर बंद हुए.
Published : November 18, 2026 at 3:40 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 4:19 PM IST
नई दिल्ली: शेयर बाजार में बुधवार को दो दिन की तेजी के बाद जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हावी रही. कारोबारी सत्र के अंत में बीएसई सेंसेक्स 500.38 अंक यानी 0.61 फीसदी गिरकर 82,031.81 पर बंद हुआ. दिनभर बिकवाली के दबाव में एनएसई का निफ्टी 50 भी बेहाल रहा और 159.45 अंक यानी 0.63 फीसदी गिरकर 25,227.95 पर बंद हुआ.
सेंसेक्स की तरह निफ्टी में भी निवेशकों ने ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुक किया. Nifty ने 2 सेशन की तेजी का सिलसिला तोड़ दिया. Nifty के 50 शेयरों में से 35 से ज्यादा शेयर लाल निशान में बंद हुए, जिससे साफ हो गया कि गिरावट सिर्फ कुछ शेयरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे बाजार में फैली हुई थी.
ब्रॉडर मार्केट में भी दबाव
ब्रॉडर मार्केट में दबाव और ज्यादा दिखा. निफ्टी मिडकैप 1 फीसदी से ज्यादा टूटा. इसकी सबसे बड़ी वजह कल्याण ज्वैलर्स और सेल में बिकवाली रही. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स में करीब 80 शेयर लाल निशान में बंद हुए.
निफ्टी स्मॉलकैप में गिरावट का सिलसिला लगातार चौथे सेशन भी जारी रहा. इस इंडेक्स को सबसे ज्यादा नुकसान क्रेडिटएक्सेस ग्रामीण और फर्स्टसोर्स सॉल्युशंस में गिरावट से हुआ.
बैंकिंग में भी मुनाफावसूली, पीएसयू-फार्मा ने संभाला
निफ्टी बैंक ने भी 2 सेशन की तेजी का सिलसिला तोड़ दिया. इसमें सबसे ज्यादा दबाव इंडसइंड बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में बिकवाली से आया. बैंकिंग शेयरों में ऊपरी स्तरों पर बिकवाली देखने को मिली.
दूसरी ओर, कुछ सेक्टरों ने बाजार को संभालने की कोशिश की. निफ्टी पीएसयू टॉप सेक्टोरल गेनर रहा और लगातार तीसरे सेशन बढ़त में बंद हुआ. इसमें SBI और Indian Bank की अगुवाई रही. निफ्टी फार्मा भी लगातार दूसरे सेशन बढ़त में रहा, जिसे साई लाइफ साइंसेज और सिप्ला ने सपोर्ट दिया.
मेटल बना टॉप लूजर, ऑटो और आईटी में भी गिरावट
सेक्टरों की बात करें तो निफ्टी मेटल टॉप सेक्टोरल लूजर रहा. यह करीब 2.5 फीसदी टूटा. इसमें सबसे ज्यादा गिरावट वेदांता और सेल में देखने को मिली. मेटल शेयरों में ग्लोबल चिंताओं और मुनाफावसूली का असर दिखा.
निफ्टी ऑटो भी 1.3 फीसदी से ज्यादा गिरा. इसमें समवर्धन मदरसन इंटरनेशनल और टाटा मोटर्स पीवी में सबसे ज्यादा बिकवाली रही. निफ्टी आईटी लगातार दूसरे सेशन गिरा, जिसे विप्रो और एमफैसिस ने नीचे खींचा. इसके अलावा, निफ्टी रियल्टी, पीएसई और एफएमसीजी भी लाल निशान में बंद हुए. निफ्टी एनर्जी लगातार तीसरे सेशन गिरा, जिससे एनर्जी शेयरों में कमजोरी बनी रही.
एक्सपर्ट की राय
आज के मार्केट को देखते हुए एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी ने कहा कि मंगलवार को निफ्टी 25,500 के ऊपर टिक नहीं पाया और बुधवार को नीचे की ओर करेक्शन में चला गया, जहां 159 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। डेली चार्ट पर 25,500-25,000 के हाई-लो रेंज में एक छोटी नेगेटिव कैंडल बनी है, जो तेज तेजी के बाद ऊपरी स्तरों पर बाजार के रेंज-बाउंड रहने का संकेत दे रही है.
हालांकि, ओवरऑल मार्केट सेटअप अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है और मौजूदा करेक्शन जल्द खत्म होकर फिर से तेजी की नई लहर आ सकती है. नीचे की ओर 25,000-24,900 का स्तर बाउंस-बैक के लिए मजबूत सपोर्ट बन सकता है, जबकि 25,500 के ऊपर फाइनल ब्रेकआउट आने पर निकट अवधि में फिर से खरीदारी लौट सकती है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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