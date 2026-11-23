Sensex Nifty, Stock Market Closing: बाजार में ब्लैक मंडे! सेंसेक्स 1484 अंक लुढ़का, निफ्टी 25,350 पर बंद
Stock Market, 23 November 2026: बाजार में आज उस वक्त हाहाकार मच गया, जब सेंसेक्स-निफ्टी क्रैश कर गए. बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई.
Published : November 23, 2026 at 3:35 PM IST
नई दिल्ली: शेयर बाजार में हफ्ते की शुरुआत बड़े उलटफेर के साथ हुई. सोमवार, 23 नवंबर को सेंसेक्स और निफ्टी ने बेहतरीन ओपनिंग की, लेकिन दोपहर तक बाजार में भारी बिकवाली आ गई. सुबह सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा उछलकर 84,662.96 के हाई तक गया और निफ्टी 25,900 के ऊपर पहुंच गया. IT इंडेक्स में 2 फीसदी की रैली से निवेशकों में जोश दिखा, लेकिन यह तेजी टिक नहीं पाई.
सुबह 9:27 बजे तक ही बाजार ने सारी बढ़त गंवा दी और दोनों इंडेक्स लाल निशान में आ गए. दोपहर में कारोबारी सत्र के अंत तक गिरावट और तेज हो गई. सेंसेक्स 1483.72 अंक यानी 1.77 फीसदी टूटकर 82,435.99 पर आ गया, जबकि दिन में यह 82,439.82 के लो तक फिसला. निफ्टी 450 से ज्यादा अंक टूटकर 25350 के स्तर पर आ गया. पिछले सत्र में सेंसेक्स 83,919.71 और निफ्टी 25,800.60 पर बंद हुआ था.
इधर, बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली. निफ्टी बैंक 2000 से ज्यादा अंक गिरकर 62,585.35 के स्तर पर आ गया. आज निफ्टी बैंक 65,012.05 पर खुला था, जबकि इसका पिछला क्लोज 64,635.20 था.
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(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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