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Sensex Nifty, Stock Market Closing: बाजार में ब्लैक मंडे! सेंसेक्स 1484 अंक लुढ़का, निफ्टी 25,350 पर बंद

स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स-निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद (सांकेतिक फोटो) ( IANS )

नई दिल्ली: शेयर बाजार में हफ्ते की शुरुआत बड़े उलटफेर के साथ हुई. सोमवार, 23 नवंबर को सेंसेक्स और निफ्टी ने बेहतरीन ओपनिंग की, लेकिन दोपहर तक बाजार में भारी बिकवाली आ गई. सुबह सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा उछलकर 84,662.96 के हाई तक गया और निफ्टी 25,900 के ऊपर पहुंच गया. IT इंडेक्स में 2 फीसदी की रैली से निवेशकों में जोश दिखा, लेकिन यह तेजी टिक नहीं पाई.

सुबह 9:27 बजे तक ही बाजार ने सारी बढ़त गंवा दी और दोनों इंडेक्स लाल निशान में आ गए. दोपहर में कारोबारी सत्र के अंत तक गिरावट और तेज हो गई. सेंसेक्स 1483.72 अंक यानी 1.77 फीसदी टूटकर 82,435.99 पर आ गया, जबकि दिन में यह 82,439.82 के लो तक फिसला. निफ्टी 450 से ज्यादा अंक टूटकर 25350 के स्तर पर आ गया. पिछले सत्र में सेंसेक्स 83,919.71 और निफ्टी 25,800.60 पर बंद हुआ था.