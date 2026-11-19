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स्टॉक मार्केट करेक्शन पर ब्रेक! Sensex 900 अंक चढ़कर बंद, Nifty 280 अंक से ज्यादा की तेजी पर 25514 पर क्लोज

स्टॉक मार्केट में जोरदार तेजी, निवेशकों की चांदी (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: सेंसेक्स 900 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ. जबकि निफ्टी ने भी 280 अंक से ज्यादा उछलकर 25,500 के पार क्लोजिंग दी.