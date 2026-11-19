स्टॉक मार्केट करेक्शन पर ब्रेक! Sensex 900 अंक चढ़कर बंद, Nifty 280 अंक से ज्यादा की तेजी पर 25514 पर क्लोज
Stock Market Closing Bell, 19 November 2026: सेंसेक्स 900 अंक से ज्यादा की तेजी और निफ्टी ने 25,500 के पार क्लोजिंग दी.
स्टॉक मार्केट में जोरदार तेजी, निवेशकों की चांदी (सांकेतिक फोटो) (Etv Bharat)
Published : November 19, 2026 at 3:38 PM IST
नई दिल्ली: सेंसेक्स 900 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ. जबकि निफ्टी ने भी 280 अंक से ज्यादा उछलकर 25,500 के पार क्लोजिंग दी.
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