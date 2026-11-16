Stock Market Today: बाजार में पैसा ही पैसा! सेंसेक्स ने लगाई 512 अंकों की छलांग, निफ्टी 25290 के ऊपर बंद
शेयर बाजार में हफ्ते की शुरुआत जोरदार रैली के साथ हुई. आज के कारोबारी सत्र के आखिरी में तेजी के साथ कारोबार बंद हुआ.
Published : November 16, 2026 at 3:59 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 4:34 PM IST
नई दिल्ली: शेयर बाजार में हफ्ते की शुरुआत जोरदार रैली के साथ हुई. आज के कारोबारी सत्र के आखिरी में तेजी के साथ कारोबार बंद हुआ. सेंसेक्स 512 अंक चढ़कर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 25,290 के ऊपर टिका रहा। ITC और टाटा कंज्यूमर जैसे शेयरों में 3-3 फीसदी की दमदार तेजी देखने को मिली.
वहीं, करेंसी मार्केट में भी रुपये को राहत मिली और डॉलर के मुकाबले रुपया 0.3 फीसदी मजबूत होकर 93.9225 पर बंद हुआ, जबकि पिछले सत्र में यह 94.2400 पर था. इससे पहले शुक्रवार को सेंसेक्स 318.56 अंक यानी 0.39 प्रतिशत गिरकर 81,592.45 अंक पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 155.05 अंक यानी 0.61 प्रतिशत टूटकर 25,144.30 अंक पर रहा था.
कैसा रहा आज का कारोबार?
बाजार में आज तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स 512 अंक चढ़ गया, जबकि एनएसई निफ्टी बढ़त के साथ 25,300 अंक के करीब पहुंच गया. वित्तीय, एफएमसीजी और तेल एवं गैस कंपनियों के शेयरों में खरीदारी, विदेशी निवेशकों की लगातार लिवाली और क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट से बाजार को सपोर्ट मिला.
बीएसई सेंसेक्स 512.34 अंक यानी 0.63 प्रतिशत बढ़कर 82,104.79 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान एक समय यह 719.20 अंक चढ़कर 82,311.65 अंक पर पहुंच गया था. वहीं, एनएसई इंडेक्स निफ्टी भी 146.80 अंक यानी 0.58 प्रतिशत बढ़कर 25,291.10 अंक पर बंद हुआ.
आज के टॉप गेनर्स, लुजर्स
सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से आईटीसी, भारती एयरटेल, इटर्नल, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर प्रमुख रूप से लाभ में रहे. दूसरी तरफ टाटा स्टील, मारुति, इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो) और बजाज फिनसर्व के शेयरों में गिरावट रही.
बाजार में FIIs की भूमिका
शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने शुक्रवार को 5,736.55 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे. विदेशी निवेशकों ने नवंबर के पहले पखवाड़े में भारतीय शेयर बाजार में जोरदार वापसी करते हुए 84,290 करोड़ रुपये का निवेश किया है. इससे पहले लगातार 2 महीनों तक वे शुद्ध बिकवाल रहे थे. वैश्विक स्तर पर एआई कंपनियों के शेयरों में बिकवाली, क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट और बड़ी कंपनियों के शेयरों का आकर्षक मूल्यांकन इसके प्रमुख वजह बने.
एशियाई बाजारों का हाल
इस बीच, वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड का वायदा भाव 0.34 प्रतिशत गिरकर 95.51 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की 225 और चीन का शंघाई कम्पोजिट गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग बढ़त में रहा. यूरोप के बाजार दोपहर के सत्र में मिले-जुले रुख के साथ कारोबार कर रहे थे. अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को ज्यादातर गिरावट के साथ बंद हुए थे.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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