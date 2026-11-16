ETV Bharat / business

Stock Market Today: बाजार में पैसा ही पैसा! सेंसेक्स ने लगाई 512 अंकों की छलांग, निफ्टी 25290 के ऊपर बंद

स्टॉक मार्केट में जोरदार रैली (सांकेतिक फोटो) ( Getty Image )

नई दिल्ली: शेयर बाजार में हफ्ते की शुरुआत जोरदार रैली के साथ हुई. आज के कारोबारी सत्र के आखिरी में तेजी के साथ कारोबार बंद हुआ. सेंसेक्स 512 अंक चढ़कर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 25,290 के ऊपर टिका रहा। ITC और टाटा कंज्यूमर जैसे शेयरों में 3-3 फीसदी की दमदार तेजी देखने को मिली.

वहीं, करेंसी मार्केट में भी रुपये को राहत मिली और डॉलर के मुकाबले रुपया 0.3 फीसदी मजबूत होकर 93.9225 पर बंद हुआ, जबकि पिछले सत्र में यह 94.2400 पर था. इससे पहले शुक्रवार को सेंसेक्स 318.56 अंक यानी 0.39 प्रतिशत गिरकर 81,592.45 अंक पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 155.05 अंक यानी 0.61 प्रतिशत टूटकर 25,144.30 अंक पर रहा था.