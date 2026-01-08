ETV Bharat / business

अमेरिका-भारत व्यापार तनाव के डर से सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट, निफ्टी 26,000 से नीचे बंद

भारत-अमेरिका व्यापार तनाव की आशंका से निवेशक सतर्क, सेंसेक्स 780 अंक और निफ्टी 264 अंक गिरा, मिड-स्मॉल कैप्स में भी भारी नुकसान.

सांकेतिक फोटो (ians)
Published : January 8, 2026 at 4:19 PM IST

Updated : January 8, 2026 at 4:27 PM IST

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को महीने की सबसे तेज गिरावट देखी गई, क्योंकि निवेशक भारत-अमेरिका व्यापार तनाव को लेकर चिंतित हो गए. सेंसेक्स और निफ्टी ने लगातार चौथे सत्र में नुकसान दर्ज किया.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 500 प्रतिशत तक के भारी टैरिफ लगाने पर विचार करने की खबरों के बाद निवेशकों की नकारात्मक भावना बढ़ गई. इस संभावना ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक बिकवाली को जन्म दिया और बाजार में जोखिम से बचने का रुझान बढ़ा.

ETV Bharat
भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग. (ETV Bharat)

सत्र के अंत में, सेंसेक्स 84,180.96 पर बंद हुआ, जो 780.18 अंक या 0.92 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है. वहीं, निफ्टी 25,876.85 पर बंद हुआ, जो 263.9 अंक या 1.01 प्रतिशत की कमी है .

विशेषज्ञों का कहना है कि निफ्टी का 25,900 से नीचे लगातार बंद होना और 25,800–25,700 के क्षेत्र की ओर गिरने की संभावना बढ़ाता है. वहीं, 26,000 से ऊपर की तेजी से निवेशकों का आत्मविश्वास स्थिर हो सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि दीर्घकालिक दृष्टि से बाजार की संरचना सकारात्मक बनी हुई है, लेकिन अल्पकालिक दबाव जारी रह सकता है.

ETV Bharat
भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर. (ETV Bharat)

सेंसेक्स के प्रमुख नुकसान में टीसीएस, टेक महिंद्रा, एल एंड टी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा स्टील शामिल हैं. इसके विपरीत, एटरनल, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस और बीईएल ही लाभ में रहे. बाजार की व्यापक स्थिति में भी बिकवाली स्पष्ट रही. मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों में भारी गिरावट देखी गई, जिसमें निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 दोनों लगभग 2 प्रतिशत गिर गए.

ETV Bharat
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट (ETV Bharat)

क्षेत्रवार, धातु क्षेत्र के शेयर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, निफ्टी मेटल इंडेक्स 3 प्रतिशत से अधिक गिर गया. तेल और गैस क्षेत्र के शेयर भी दबाव में रहे, निफ्टी ऑयल और गैस इंडेक्स लगभग 2.8 प्रतिशत गिरा. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और आईटी शेयरों में भी करीब 2 प्रतिशत की गिरावट रही.

विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं और भारत की निर्यात आधारित सेक्टरों पर संभावित टैरिफ के प्रभाव को लेकर निवेशक सतर्क बने हुए हैं.

संपादक की पसंद

