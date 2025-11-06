ETV Bharat / business

गुरुवार को गिरावट के साथ क्लोज हुआ स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स-निफ्टी लुढ़के

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, "घरेलू बाजार में अस्थिरता हावी रही, जहाँ विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लगातार निकासी के बीच व्यापक मुनाफावसूली देखी गई।

30 शेयरों वाला सूचकांक पिछले दिन के 83,459.15 के मुकाबले 83,516.69 पर हरे निशान के साथ खुला. हालांकि, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और व्यापक बाजारों में बिकवाली के कारण सूचकांक में गिरावट आई. निफ्टी 87.95 अंक या 0.34 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,509.70 पर बंद हुआ.

साथ ही भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर पर एक नजर डालते हैं.

शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट पर अब फोकस करते हैं.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग पर अब एक नजर. (ETV Bharat)

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग पर अब एक नजर डालते हैं.

व्यापक बाजारों में बिकवाली और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लगातार निकासी के बीच गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए. बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और एफएमसीजी क्षेत्र के दिग्गज शेयरों में बिकवाली के दबाव ने भी बाजार की धारणा को प्रभावित किया.

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन कमजोरी के साथ बंद हुए. गुरुवार को सुबह की बढ़त दिनभर बिकवाली के दबाव में गायब हो गई. सेंसेक्स 148 अंक गिरकर 83,311 पर क्लोज हुआ. वहीं निफ्टी 88 अंक फिसल कर 25,510 पर बंद हुआ. आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे बढ़कर 88.61 (अनंतिम) पर बंद हुआ.

सेंसेक्स की कंपनियों में पावरग्रिड, इटरनल, बीईएल, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन, एनटीपीसी, टाटा स्टील, भारती एयरटेल, कोटक बैंक, एलएंडटी और बजाज फिनसर्व सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में शामिल रहे.

एशियन पेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीसीएस, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के शेयरों ने कारोबार का अंत बढ़त के साथ किया. बिकवाली के दबाव में ज़्यादातर सेक्टर इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई.

निफ्टी फिन सर्विसेज़ 162 अंक या 0.60 प्रतिशत, निफ्टी बैंक 272 अंक या 0.47 प्रतिशत और निफ्टी एफएमसीजी 103 अंक या 0.19 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ. इस बीच, निफ्टी आईटी और निफ्टी ऑटो ने मामूली बढ़त के साथ कारोबार का अंत किया.

निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 255 अंक या 1.39 प्रतिशत, निफ्टी मिडकैप 100 में 568 अंक या 0.95 प्रतिशत और निफ्टी 100 में 129 अंक या 0.49 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.

बैंकिंग, मेटल और रियल्टी शेयरों में भारी दबाव रहा, जबकि कुछ FMCG और ऑटो स्टॉक्स ने कुछ सहारा दिया.

इस तरह से सेंसेक्स 148 अंक गिरकर 83,311 पर बंद हुआ. निफ्टी 88 अंक टूटकर 25,510 पर बंद हुआ. निफ्टी बैंक 273 अंक गिरकर 57,554 पर बंद हुआ. मिडकैप इंडेक्स 569 अंक गिरकर 59,469 पर जाकर ठहर गया.

Aditya Birla Group के शेयरों में भारी गिरावट रही. Grasim और Hindalco बड़े शेयरों में टॉप लूजर्स रहे. Power Grid ने 3% की गिरावट दर्ज की. ज्यादातर टू-व्हीलर स्टॉक्स और Eicher Motors के शेयर कमजोर रहे.

Delhivery, Blue Star, ABFRL, NCC जैसे स्टॉक्स कमजोर नतीजों के बाद 8% तक गिरे. Blue Star ने FY26 रेवेन्यू और मार्जिन गाइडेंस घटाई. इससे Havells और Voltas जैसे पीयर स्टॉक्स पर भी दबाव आया. Godrej Properties ने इन-लाइन नतीजे दिए, लेकिन शेयर दिन के निचले स्तरों पर बंद हुआ.

Ola Electric ने कमजोर Q2 के बाद रेवेन्यू और वॉल्यूम आउटलुक घटाया. इससे स्टॉक 5% गिरा. Chola Investment में NPA बढ़ने से शेयर 3% टूटा. Astral, Nuvama और Britannia के शेयर मजबूत Q2 नतीजों के बाद लाभ में रहे.

MSCI Index में शामिल होने और बेहतर इंटरनल्स से सेंटीमेंट से Paytm 4% चढ़ा.

Redington ने 15% की जोरदार बढ़त दर्ज की. इसके पीछे ये कारण रहा कि कंपनी के Q2 नतीजे सभी मोर्चों पर मजबूत रहे.

वहीं आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे बढ़कर 88.61 (अनंतिम) पर बंद हुआ.