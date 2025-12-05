हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में मजबूत उछाल, सेंसेक्स 447 अंक उछला
Published : December 5, 2025 at 4:07 PM IST|
Updated : December 5, 2025 at 4:51 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को तेजी के साथ बंद हुए, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 5.25 प्रतिशत कर दिया. इस फैसले के साथ ही आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), जिसका नेतृत्व गवर्नर संजय मल्होत्रा कर रहे हैं, ने अपना रुख तटस्थ बनाए रखा.
आरबीआई ने दर कटौती के साथ वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 2.6 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया और जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया. विशेषज्ञों के अनुसार, इस अप्रत्याशित कदम ने निवेशकों के बीच जोखिम लेने की भावना को बढ़ाया और बाजार में तेजी का माहौल बनाया.
इस फैसले के बाद बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 447.05 अंक यानी 0.52 प्रतिशत की बढ़त के साथ 85,712.37 पर बंद हुआ. एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी भी 152.70 अंक या 0.59 प्रतिशत चढ़कर 26,186.45 पर बंद हुआ. विश्लेषकों का कहना है कि निफ्टी 26,200 के स्तर के पास बंद होकर 26,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से ऊपर मजबूती दिखा रहा है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि “26,300 से ऊपर स्थायी बंद होना अगले रुझान को 26,450–26,600 तक बढ़ा सकता है.”
व्यापक बाजार में निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.49 प्रतिशत बढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.57 प्रतिशत गिरा. प्रमुख सेक्टरल सूचकांकों में अधिकांश हरे निशान पर रहे. निफ्टी पीएसयू बैंक 1.5 प्रतिशत की बढ़त के साथ सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाला सूचकांक रहा. बैंकिंग, ऑटो, आईटी, मेटल, रियल्टी, ऑयल एंड गैस और केमिकल शेयरों में तेजी रही, जबकि मीडिया, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एफएमसीजी सेक्टर सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए.
सेंसेक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फिनसर्व, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस और एचसीएल टेक के शेयरों ने मजबूत बढ़त दिखाई. वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर, इटर्नल, ट्रेंट, सन फार्मा, टाटा मोटर्स पीवी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख नुकसान में रहे.
विश्लेषकों के अनुसार, आरबीआई की इस अप्रत्याशित कटौती ने बाजार में सकारात्मक भावना पैदा की है. मजबूत जीडीपी आंकड़ों के बावजूद यह कदम निवेशकों के लिए उत्साहजनक संकेत रहा. कम मुद्रास्फीति के अनुमान और सहायक तरलता उपायों ने जोखिम लेने की धारणा को और बढ़ावा दिया, जिससे बैंकिंग, ऑटो और रियल्टी जैसे ब्याज दर-संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़त देखने को मिली.
