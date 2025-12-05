ETV Bharat / business

हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में मजबूत उछाल, सेंसेक्स 447 अंक उछला

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को तेजी के साथ बंद हुए, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 5.25 प्रतिशत कर दिया. इस फैसले के साथ ही आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), जिसका नेतृत्व गवर्नर संजय मल्होत्रा कर रहे हैं, ने अपना रुख तटस्थ बनाए रखा. आरबीआई ने दर कटौती के साथ वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 2.6 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया और जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया. विशेषज्ञों के अनुसार, इस अप्रत्याशित कदम ने निवेशकों के बीच जोखिम लेने की भावना को बढ़ाया और बाजार में तेजी का माहौल बनाया. भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग. (ETV Bharat) इस फैसले के बाद बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 447.05 अंक यानी 0.52 प्रतिशत की बढ़त के साथ 85,712.37 पर बंद हुआ. एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी भी 152.70 अंक या 0.59 प्रतिशत चढ़कर 26,186.45 पर बंद हुआ. विश्लेषकों का कहना है कि निफ्टी 26,200 के स्तर के पास बंद होकर 26,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से ऊपर मजबूती दिखा रहा है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि “26,300 से ऊपर स्थायी बंद होना अगले रुझान को 26,450–26,600 तक बढ़ा सकता है.”