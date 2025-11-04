गिरावट के साथ बंद हुए शेयर बाजार, सेंसेक्स ने लगाया गोता, निफ्टी भी लुढ़का; रुपया 11 पैसे हुआ मजबूत
सेंसेक्स 519.34 अंक गिरकर 83,459.15 पर बंद हुआ. निफ्टी 165.70 अंक या 0.64 प्रतिशत गिरकर 25,597.65 पर क्लोद हुआ.
By PTI
Published : November 4, 2025 at 4:02 PM IST
मुंबई: सेंसेक्स 519.34 अंक टूटकर 83,459.15 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 165.70 अंक गिरकर 25,597.65 पर जाकर क्लोज हुआ. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे बढ़कर 88.66 (अनंतिम) पर बंद हुआ.
घरेलू इक्विटी बाजार के मोर्चे पर, सेंसेक्स 519.34 अंक या 0.62 प्रतिशत गिरकर 83,459.15 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 165.70 अंक या 0.64 प्रतिशत गिरकर 25,597.65 पर बंद हुआ.
एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को 1,883.78 करोड़ रुपये की इक्विटी बेची. कल बुधवार को प्रकाश गुरुपर्व अवकाश के कारण विदेशी मुद्रा बाजार बंद रहेंगे. वहीं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे बढ़कर 88.66 पर बंद हुआ
विदेशों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से रुपया मंगलवार को रिकॉर्ड निचले स्तर से उबर गया और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की बढ़त के साथ 88.66 (अनंतिम) पर बंद हुआ.
विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि मजबूत डॉलर, विदेशी फंडों के बहिर्वाह और कमजोर घरेलू इक्विटी बाजारों ने भारतीय मुद्रा में तेज बढ़त को रोक दिया.
इंटरबैंक विदेशी मुद्रा में, रुपया 88.55 पर खुला और ग्रीनबैक के मुकाबले इंट्रा-डे में 88.28 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. डॉलर के मुकाबले 88.66 (अनंतिम) पर सत्र समाप्त होने से पहले यूनिट ने 88.67 के निचले स्तर को भी छुआ, जो पिछले बंद स्तर से 11 पैसे अधिक है.
सोमवार को, घरेलू इकाई, लगातार तीसरे सत्र में गिरावट के साथ, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे गिरकर 88.77 पर बंद हुई, जो अपने सर्वकालिक समापन स्तर के करीब है. 14 अक्टूबर को डॉलर के मुकाबले रुपये ने अपना अब तक का सबसे निचला बंद स्तर 88.81 दर्ज किया था.
इस बीच, डॉलर सूचकांक, जो 6 मुद्राओं की एक टोकरी के मुकाबले ग्रीनबैक की ताकत का अनुमान लगाता है, 0.09 प्रतिशत बढ़कर 99.80 पर पहुंच गया.
वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 1.37 प्रतिशत गिरकर 64 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर आ गया.
घरेलू इक्विटी बाजार के मोर्चे पर, सेंसेक्स 519.34 अंक या 0.62 प्रतिशत गिरकर 83,459.15 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 165.70 अंक या 0.64 प्रतिशत गिरकर 25,597.65 पर बंद हुआ.
सोमवार को जारी एक मासिक सर्वेक्षण से पता चला है कि अक्टूबर में भारत की विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधि वस्तु एवं सेवा कर राहत, उत्पादकता लाभ और तकनीकी निवेश से मजबूत हुई है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बिक्री में कमजोर गति से वृद्धि हुई है. एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को 1,883.78 करोड़ रुपये की इक्विटी बेची.
मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) सितंबर में 57.7 से बढ़कर अक्टूबर में 59.2 हो गया, जो सेक्टर की सेहत में तेजी से सुधार का संकेत देता है.
ये भी पढ़ें - धड़ल्ले से कैंसिल करा सकेंगे हवाई जहाज का टिकट, नहीं लगेगा एक्स्ट्रॉ चार्ज! DGCA ला रहा बड़ा प्लान